Na strednej škole v Bratislave sa odohral ďalší nebezpečný incident. Chlapec sa vyhrážal spolužiakom, že ich vystrieľa na stužkovej slávnosti. Pre mladíka si prišla polícia.

Televíziu Markíza informoval vystrašený otec, ktorý povedal, že jeho syn sa bojí ísť na stužkovú a dokonca aj do školy. Ešte minulý týždeň mal triedny učiteľ nahlásiť vyhrážky na polícii, za ktoré strávil žiak noc v cele. Priamych účastníkov incidentu vypočúvala polícia.

Stužková by sa mala konať v dohodnutom termíne a podľa plánu. Školská psychologička, komunikovala so žiakom, ktorý sa vyhrážal. Ten tvrdí, že to celé bol len vtip a spolužiakom sa vyhrážal zo srandy.

Polícia však takéto "vtipkovanie" neberie na ľahkú váhu a celú vec vyšetruje ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.