Čuduj sa svete, majiteľom chovnej stanice v Šoporni nie je Slovák, ale Talian. Paolo Pecoraro.

„Na Slovensko som prišiel pred desiatimi rokmi. Vtedy tu francúzske buldočky neboli nijak zvlášť populárne. Ja som ich v Taliansku choval asi dva roky a zistil som, že na Slovensku a v Česku je medzi nimi najlepšia krv na párenie. To ma zaujalo natoľko, že som prišiel a zostal. Prispelo aj to, že som sa tu zoznámil so skvelým veterinárom Branislavom Garajom, ktorý mi v začiatkoch veľmi pomohol a dodnes spolupracujeme,“ vysvetľuje Paolo prečo vymenil Rím za Šoporňu.

Na šteniatko sa čaká aj pol roka

Dnes má u nás celosvetovo známu chovnú stanicu a vychová 20 – 25 psíkov ročne. Pritom sa nerodia všetky uňho doma, vymyslel to inak.

Jeho fenky žijú v náhradných rodinách po jednej, niekde sú dve a tam prichdádzajú na svet aj šteniatka, ktoré sa tak učia žiť v normálnej rodine. Paolo ich chodí len kontrolovať, či všetko prebieha ako má a stará sa o správnu stravu a vybavenie. Keď trochu podrastú, vezme ich Paolo k sebe a pripraví pre budúcich majiteľov. Teraz má doma dvoch.

„Majú tú najlepšiu starostlivosť,“ hovorí Paolova partnerka Katka kým otvára psiu konzervu vlastnej výroby. „To mäsko je kvalitné a celkom prírodné, bez želatíny, pokojne by som ho zjedla aj ja,“ smeje sa a dá nám tú dobrotu ovoňať.

Keby ste chceli mať francúzskeho buldočka od Paola, museli by ste sa zapísať do poradovníka a počkať približne 6 mesiacov. Pritom to vôbec nie je lacná záležitosť. Šteniatko s dobrým rodokmeňom stojí okolo 5-tisíc eur.

Prvá bola Carlotta

Keď sme sa Paola pýtali, prečo sa rozhodol chovať práve francúzskych buldočkov, začal s nadšením rozprávať o svojom prvom psovi – francúzskom buldočkovi menom Carlotta. „Mala úžasnú povahu a v každom ohľade bola skvelá. Preto som svoju firmu nazval po nej: I Cuccioli di Carlotta, teda Carlottine šteniatka,“ prezradil Paolo s tým, že francúzske buldočky sú bezproblémové psy, ktoré si rozumejú s deťmi a keď ich necháte doma samé, nezničia vám domácnosť.

Paolovi títo psíci dohodili aj životnú partnerku. Keď si u nás založil chovnú stanicu, hľadal cez internet niekoho, kto vie po slovensky aj taliansky, lebo potreboval tlmočníka.

Prihlásila sa Češka Kateřina Berešová, ktorá kedysi robila v Taliansku modelku a je tiež milovníčkou psov. Už na prvom stretnutí to zaiskrilo a odvtedy sú spolu 8 rokov. Aj Katkina čivava si s buldočkami skvele rozumie.

Lavínu celebritných psíčkarov spustil belgický futbalista Radja Nainggolan

Prvá celebrita, ktorá si od Paola kúpila psíka, je belgický futbalista Radja Nainggolan. To bolo pred šiestimi rokmi. Dnes už má Radja od Paola 5 psov a keď ich videli jeho známi, začali Paolovi prichádzať objednávky z celého sveta. Od športovcov, hercov, podnikateľov...

Do jeho veľkej rodiny milovníkov buldočkov patria aj viacerí argenstíski futbalisti, napríklad Lisandro Martiner, Papu Gomez či Nacho Pussetto. S brankárom Juanom Mussom sa Paolo vďaka buldočkovi dokonca veľmi skamarátil. Fotografie futbalistov a ich buldočkov nájdete V GALÉRII.

Nielen športovci, buldočka má aj jeden premiér

Psíka zo Šoporne má aj premiér Malty Robert Abela, ale aj spevák Usher a viacerí známi herci. Zatiaľ len zahraniční.

Paolo svoje podnikanie miluje. O psíkov sa stará ako o malé deti a šteniatka vždy odnesú spolu s priateľkou novému majiteľovi osobne, nech je to akokoľvek ďaleko.

„Robíme to jednak preto, aby psi neboli počas cesty v strese a tiež preto, aby sme ich novým majiteľom všetko vysvetlili a zoznámili sa. S väčšinou z nich sme stále v kontakte, s niektorými sme sa aj spriatelili, ako napríklad s Alessandrou Gucci zo známeho módneho klanu, s ktorou by som sa inak určite nezoznámil,“ usmieva sa spokojne Paolo, ktorému jeho štvornohí miláčikovia otvorili cestu do sveta.