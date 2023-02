Z každej strany vyskakujú srdiečka a červené bonboniéry, v kvetinárstvach sú neobvykle dlhé rady... A vy sa čudujete, prečo dnes s vami nikto nechce ísť na squash? Sviatok zamilovaných je všeobecne príjemným dňom, ale ako sa cítia nezadaní? Osamelo, smutne, ba až depresívne, môže to prerásť aj do pocitov úzkosti.

Existuje spoločenský predsudok, ktorý ľuďom bráni navštíviť psychiatra, hoci cítia, že problém sami nezvládnu. Často zohrá pozitívnu úlohu rodina, ktorá dotyčného povzbudí, aby zašiel za odborníkom. Treba si svojich blízkych všímať.



Úzkostné a depresívne poruchy sú totiž významným rizikovým faktorom pre ďalšie ochorenia, napríklad srdcovo-cievne či metabolické.



Ak trpíte vy alebo niekto z vašich blízkych poruchami spánku, alebo vám pocit úzkosti neustále zamestnáva myseľ, treba to riešiť.



Nalomená psychika sa prejaví aj fyzicky



Úzkosť je prirodzená reakcia na stres – napríklad prvý deň v novej práci alebo pred skúškou. Treba ju však odlišovať od úzkostnej poruchy, pri ktorej úzkosť trvá príliš dlho, je veľmi intenzívna a výrazne ovplyvňuje kvalitu života.



Takéto úzkostné poruchy trápia zhruba každého štvrtého človeka na Slovensku a zahŕňajú široké spektrum prejavov. Nezriedka sa objavujú spoločne s problémami so spánkom.



U mladších ľudí ide skôr o úzkostné poruchy, pri starších poruchy pamäte a pozornosti.



Príznaky úzkostnej poruchy sú nielen psychického charakteru, často bývajú prítomné aj telesné prejavy – búšenie srdca, zvieranie na hrudi, neschopnosť nadýchnuť sa, pocit na omdletie, bolesti.



Práve telesné prejavy väčšinou privedú pacientov k obvodnému lekárovi – je to bežné najmä u mužov. Psychické problémy si totiž mužské pokolenie tak ľahko nepripustí, ale ak to prerastie do fyzických ťažkostí, bývajú prví, čo klopú na dvere ambulancie.



Úskalia liekov a nové možnosti



Pri liečbe úzkostných porúch sa využívajú anxiolytiká a antidepresíva. Pri niektorých však hrozí riziko vytvorenia závislosti. Preto pri dostatočne skorom podchytení problému, odporúčajú odborníci najskôr siahnuť po rastlinnej liečbe, teda fytofarmakách.



Lieky na rastlinnej báze majú menej vedľajších účinkov. Sú vhodné aj pre mladých ľudí, ktorí sa doteraz pomocou benzodiazepínov neliečili a je šanca, že sa im takýmto spôsobom celkom vyhnú. Na trhu je napríklad bezpečný rastlinný liek s obsahom esenciálneho oleja z levandule. Dobre pôsobí pri úzkostných stavoch a ich telesných prejavoch, a je bez utlmujúceho efektu.



Odborníci si pochvaľujú pozitívne skúsenosti aj u pacientov, ktorí sú pod vplyvom silných záťažových faktorov alebo prekonali covid. Mnohí ľudia, ktorí prekonali covid, majú problémy psychického charakteru.



Valentín môže byť pre osamelých dobrou príležitosťou na zamyslenie. Ak máte viac ako dva týždne sústavne depresívnu náladu, v dôsledku ktorej sa izolujete, nie ste schopní radovať sa z vecí, ktoré vás doteraz tešili, zle spíte a nedokážete sa sústrediť na prácu, vyhľadajte odborníka.