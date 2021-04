Od pondelka 19. apríla môžu byť otvorené aj kaderníctva a pánske holičstvá. A keďže sme na to čakali 108 dní, je jasné, že záujem je veľký. Koľko sa čaká na strihanie?

Už pred otvorením kaderníctiev a holičstiev sa ozývali desiatky klientov, aby si rezervovali termín. Situácia sa príliš nezmenila ani po týždni. Niekde sú termíny obsadené na týždne dopredu!

Nový účes, aj namaľované riasy

Potvrdili nám to aj v Salóne krásy VS v bratislavskom Novom Meste. "Do 10. mája mám všetky termíny obsadené," prisvedčila kaderníčka Jasmína. Takže na nový účes si musíte počkať viac ako dva týždne!

Klientky Salóna krásy VS neodradilo ani dlhšie čakanie na termín. Zdroj: Salón krásy VS

Zákazníčky však chodia do salónu nielen kvôli účesu. "Objednala som sa hneď na prvý deň. Bola som priam nadšená, že si môžeme po takom dlhom čase nechať opäť namaľovať riasy," priznala sa nám pani Eva (58).

Štyria mesiace bez barbera stačili!

Prevádzkovatelia sú však spokojní, hoci vedia, že všetkých záujemcov hneď a okamžite nevybavia. "Klienti a samozrejme aj my berieme uvoľnenie opatrení ako vykúpenie. Snažíme sa vybaviť všetkých záujemcov," potvrdili Sisa a Michal, prevádzkovatelia barber shopu The Razors v bratislavskom Starom Meste.

Barber Kerim už obsluhuje klientov v barbershope v bratislavskom Starom Meste. Zdroj: archív

"Mnohí klienti sa vzhľadom na situáciu skoro štyri mesiace nestrihali. Iným chýbala profesionálna úprava brady a fúzov. Takže aj oni si vydýchli, že sa opäť môžu zveriť skúsenému barberovi a nemusia sa spoliehať na domácu starostlivosť. No a my sme, samozrejme, radi, že im opäť môžeme ponúknuť dokonalý servis," hovorí Michal.

