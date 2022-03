Mimoriadny stav umožní podľa primátora vykonanie záchranných prác silami a prostriedkami z celého územia, požiadať o pomoc zložky integrovaného záchranného systému, štátne orgány o súčinnosť a investorovi Trnavskému samosprávnemu kraju (TTSK) skrátiť procesy verejného obstarávania pre subjekty, realizujúce záchranné práce.

„Pomoc budeme potrebovať od Správy štátnych hmotných rezerv SR, Ozbrojených síl (OZ) SR, rezortov vnútra, obrany, dopravy a ďalších,“ uviedol.

TTSK i mesto Hlohovec urýchľujú všetky opatrenia, ktoré v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie mosta zabezpečovali k pripravovanej uzávere od 20. apríla. „Niektoré sa podarí, niektoré sú ale naviazané na ten pôvodný termín. Robíme všetko pre to, aby sme dopady zmiernili. Zásah do života Hlohovca to predstavuje veľký, ale prioritou je bezpečnosť, zdravie a ľudské životy,“ uviedol. Dodal, že vďaka obnove, ktorá pred niekoľkými týždňami začala, sa o riziku zrútenia mosta aj vlastnou váhou dozvedeli včas.

Keďže prišlo k predčasnému uzavretiu mostného telesa aj pre chodcov, jediným komunikačným kanálom, spájajúcim oba brehy Váhu, je lávka na železničnom moste. „Vzhľadom na jej parametre nie je možné tam pustiť chodcov nekontrolovane, aby sa ľudia nestretali v protismere. Preto sme hneď pristúpili k riadeniu pohybu mestskou políciou. Jej kapacity nebudú dostačujúce, preto budeme žiadať o pomoc OZ SR, aby nám vojaci pomohli zabezpečiť riadenie,“ povedal primátor. Lávka je podľa jeho slov bezpečná.