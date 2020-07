Štát to bude stáť MILIÓNY! Chystá sa veľký projekt, len aby naň boli peniaze!

Dočká sa konečne kompletnej obnovy? Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ v Rusovciach by sa už tento rok mohol začať opäť rekonštruovať po tom, čo boli práce na jeho obnove zastavené pre nedostatok financií. Prví návštevníci by tak mohli do čeľadníka a parku nazrieť koncom roka 2024.