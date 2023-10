Neboli ani v epicentre zemetrasenia, no predsa im dom padá na hlavu… Doslova! Ľudia z humenského okresu, ktorý je v tesnom susedstve s okresom, kde zemetrasenie vzniklo, sú bezradní. A neostáva im nič iné, len sa pozerať na úpadok ich dlhoročného snaženia a márnej práce.

Obec Nižná Sitnica sa nachádza v okrese Humenné. Od Ďapaloviec vo Vranovskom okrese, kde bolo epicentrum pondelkového (9.10.) zemetrasenia, leží len 3 kilometre vzdušnou čiarou. Celkovo tu býva 299 obyvateľov. „Bývame tu tridsať rokov, všetko sme prerábali. Tento rok sme dávali novú strechu,“ otvorila nám svoje ubolené srdce Helena. Keď sa zem začala triasť, s manželom Eduardom pozerali televízor. Paradoxne, sledovali predpoveď počasia. „Zrazu sa začalo všetko triasť, spadol nám televízor, začala vibrovať podlaha. Nevedeli sme, čo máme robiť,“ vzdychla si.

Spať išli až o tretej ráno. Obávali sa ďalších otrasov. „Vraveli, že môžu byť ešte zhruba o desiatej a potom pred polnocou. Z jednej strany vojna, z druhej strany vojna, ešte zemetrasenie nám tu chýbalo. Vôbec si nič také nepamätám.“

Najprv si mysleli, že sa niečo deje s plynovým kotlom

Veru si už aj pomysleli, či to nesúvisí s vojnou, alebo vojenskou technikou. „Potom sme v správach videli, že bolo zemetrasenie. To sme si už mysleli aj po pár minútach, keď sa nič nedialo a videli sme, že všetci ľudia sú vonku,“ pokračuje pani Helena.

Stará mama Eduarda, manžela pani Heleny, si pamätá na zemetrasenie podobných rozmerov ešte zhruba z roku 1935. „Vravela mi, že všetko tu v obci zničilo. Až doteraz tu žiadne iné nebolo. Je to veľká škoda, toľko roboty, človek to postupne zveľaďuje, a takto to za päť sekúnd zničí zemetrasenie,“ nechápavo, krútiac hlavou, hodnotí stav po zemetrasení pán Eduard.

Na chodbe im pevne visia obrazy a fotky v rámoch, medzi ktorými sa deraví stena. V obývačke odpočíva vypnutý televízor na zemi, miesto stolíka. „Normálne spadol!“ hovoria manželia. Nad gaučom opadaná omietka pripomína mapu sveta. Keby zemetrasenie trvalo dlhšie ako nejakých 5-7 sekúnd, vidieť by bolo cez ňu až do kuchyne. Z tej vedú jedny dvere do špajze. „Tie kompóty, keď človek vidí,“ zúfalo reaguje domáca na zaváraniny, ktoré sa nielen kopia rozbité na zemi, ale aj červenými škvrnami „zdobia“ ako-tak stojacu bielu stenu. „Koľko sa treba pri nich nachodiť, pestovať tú zeleninu. Keby ale radšej všetky tie kompóty porozbíjalo, obrazy nech všetky zničí, aj poličky, komody. Len nie steny! Čo teraz? Toľko roboty tu je, narušený celý dom, všetko bude treba nanovo kopať, rozbíjať celé múry.“

V obci je poškodených niekoľko domov

Padali tu komíny, v záhradách sa povaľujú tehly z povál, ktoré sa ľuďom rozsypali nad hlavou, a zároveň pred očami. „Volali sme na poisťovňu, majú prísť na obhliadku. Črepy sme pozametali,“ oznamuje nám Natália. U jej suseda Jozefa zase praskali aj dlaždice na zemi: „Len nech sa nič horšie nestane, nech sa to neopakuje. Hlavne, že my sme zdraví a žijeme, aj keď pohľad na niečo, čo desaťročia dávate pomaličky dokopy, zabolí,“ povedal so slzami v očiach. O pár domov ďalej pritom vraj vytrhalo zo zeme aj podlahové kúrenie.

