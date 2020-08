V novembri tohto roka to budú dva roky, čo vo voľbách porazila bývalého starostu a začala šéfovať najobľúbenejšej mestskej časti v Bratislave. Čo hovorí na kontroverzné ruské kolo na nábreží a ako plánuje zlepšiť čistotu v uliciach starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová?

Komunálna politička Zuzana Aufrichtová (43) je rodená Staromešťanka, vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer dvadsať rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov. Okrem starostky je mestskou aj krajskou poslankyňou. Má tri deti vo veku sedem, desať a dvanásť rokov a všetok voľný čas venuje rodine.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta počas rozhovoru, kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

V novembri tohto roka to budú dva roky, čo ste vo funkcii starostky. Aké sú podľa Vás tri najlepšie veci, ktoré ste spravili ako starostka v prospech obyvateľov?

Staré Mesto hneď po voľbách v prvých troch mesiacoch schválilo Staromestský program, podľa ktorého sa postupuje. V prvý rok môjho pôsobenia ako starostky sa nám podarilo vystavať nové zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje 24-hodinovú starostlivosť pre tých, ktorí sú na to odkázaní. Bude slúžiť najmä pre Staromešťanov, ale v prípade voľných kapacít aj pre ostatných Bratislavčanov.

Z tých ďalších vecí, ktoré sú také významné, je upriamenie pozornosti na to, aby sa mesto spojilo s riekou Dunaj. Pristúpili sme preto hneď po nástupe k rekonštrukcii Propeleru, ku ktorému sa viažu spomienky mnohých obvateľov, ako sa dala spojiť staromestská časť brehu Dunaja s petržalskou, a rokujeme aj o tom, aby sa aj lodná doprava dala sprevádzkovať.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta počas rozhovoru, kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Ďalšia väčšia vec, z ktorej majú prospech obyvatelia Starého Mesta, bolo založenie fondu architekta Weinwurma, ktorý poskytuje prostriedky na rekonštruovanie predzahrádok, fasád, vstupných brán, plotov a tiež odstraňovania grafitov , ktoré sú veľkým problémom v Starom Meste.

Aké máte plány v nasledujúcich rokoch, čo budú vaše priority, respektíve priorita?

Určite sa chceme venovať školstvu, pretože prírastok Starého Mesta a budovania nových štvrtí prináša pre samosprávu aj povinnosť zabezpečiť škôlky, školy. Takže v nasledujúcom období budeme nadstavovať, rekonštruovať, rozširovať kapacity základných škôl, plánujeme novú škôlku, detské jasle rozšíriť.

V ďalšom roku plánujeme investovať aj do zelene, to znamená výsadba nových alejí aj výsadba nových zelených plôch.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta počas rozhovoru, kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Letná sezóna je v plnom prúde a Bratislava má rozhodne čo ponúknuť, zvlášť Staré Mesto. Ktoré tri miesta v Starom Meste by ste odporučili návštevníkom, že by mali podľa Vás určite viedieť? Prípadne miesta, ktoré pozná málo ľudí?

Medzi utajené zákutia Starého Mesta, ktoré ani domáci nepoznajú, patrí napríklad Eleonórin dvor. Je to nádherná vilka, ktorá je v Horskom parku, je k tomu viazaný aj príbeh.

Veľmi zaujímavým miestom, o ktorom možno tiež všetci nevedia, je stavba na rohu Šulekovej ulice, ktorá však chátra. Má takisto úžasný príbeh, ale potrebuje rekonštrukciu.

Z miest, kde by si chcel človek oddýchnuť a nájsť pokoj, je Mikulášsky cintorín. Netradičné miesto, ktoré sa dá vidieť, sa nachádza nad riekou Dunaj a navrhol ho jeden zo slávnych architektov.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta počas rozhovoru, kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Na nábreží vyrástlo kontroverzné ruské kolo, koré rozpútalo medzi ľuďmi rôzne reakcie, niektorým sa páči, iným zase nie. Aký je Váš názor, ak vynecháme fakt, že mestská časť si prenájmom plochy, na ktorom sa nachádza, privyrobí? Trváte stále na tom, že miesto, na ktorom stojí, je vhodné?

Som presvedčená, že ruské kolo bolo dobré rozhodnutie. Pozitívnych ohlasov je podľa mňa ďaleko viac, áno, boli aj nejaké negatívne, čo sa týka napríklad zakrytia pohľadov na Redutu, ja si naopak myslím, že z toho kolesa sa nám odkrývajú úplne nové pohľady na Redutu.

Čo sa týka miesta, je to na tri mesiace a bolo to práve preto, aby sme spojili rieku s mestom. Dnes prichádza na toto miesto aj vďaka vyhliadkovému kolu z Hviezdoslavovho námestia oveľa viac ľudí, ktorí sa idú pozrieť k rieke. A to predtým nebolo. Preto sme chceli nejaké ťažisko, ktoré pritiahne ľudí na nábrežie. Koleso je navyše dočasné.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta počas rozhovoru, kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Jednou z často diskutovaných tém v centre mesta je aj čistota v uliciach. Ozývajú sa ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým, ako to v uliciach vyzerá. Je podľa Vás starosť o čistotu z vašej strany dostatočná? Plánujete niečo vylepšiť?

Bratislava je rozdelená medzi hlavné mesto a mestské časti a najmä chodníky, cesty a zeleň je v správe mesta. To sú ulice, na ktoré nemá Staré Mesto dosah, ani čo sa týka údržby, čistoty či stavu vozovky a chodníkov. Uličky, po ktorých nechodí mestská hromadná doprava, sú v správe mestskej časti. Napríklad aj námestia v centrálnej zóne - Hviezdoslavovo námestie je staromestské, Hlavné zase mestské.

Čo sme ale urobili pre to, aby bolo Staré Mesto čistejšie? Máme rok nové vedenie Technických služieb Starého Mesta, čo je spoločnosť, ktorá zabezpečuje poriadok. Tá pre zlepšenie nastavila napríklad čipovanie odpadkových košov, kde presne vieme, kedy je potrebné koše vysypať.

Na snímke je Zuzana Aufrichtová, starostka Starého mesta počas rozhovoru kde hovorí o svojich prvých dvoch rokoch pôsobenia ako starostka. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Čo je trochu problém, že okrem 40-tisíc obyvateľov, po ktorých upratujeme, čistíme aj po vyše dvoch miliónov turistoch, ktorí ročne navštívia centrum Bratislavy.

Veľmi dobre sa nám tiež ukazuje a osvedčilo sa nám aj to, že ľudia sa najlepšie starajú o svoje územie sami. Keď v ňom bývajú, chcú ho mať čisté, máme prvé zmluvy o spolupráci, kde si občianske združenia robia poriadok, starajú sa o zeleň na svojom území. Toto sa nám ukazuje ako celkom zaujímavá forma.