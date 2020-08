Už vie, čo bude s jednou z najkontroverznejších stavieb hlavného mesta. V novembri uplynú dva roky, čo sa Martin Chren posadil na stoličku starostu druhej najväčšej bratislavskej mestskej časti a denníku Plus JEDEN DEŇ prezradil, že skelet prezývaný Hirošima je blízko k zrovnaniu so zemou.

Politik Martin Chren (39) bol nezaradeným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Po vystúpení zo strany Sloboda a Solidarita sa stal členom hnutia Nová väčšina – Dohoda, v ktorom pôsobí ako ekonomický poradca. Je slobodný a žije s priateľkou Dominikou.

Na snímke je Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

V Ružinove máte viacero kontroverzných stavieb, ktoré by potrebovali buď rekonštrukciu alebo zrovnať so zemou. Jednou z takých najväčších je nepochybne skelet Hirošimy, ktorý domácich straší už viac ako desať rokov. Čo s ním bude a kedy by obyvatelia mohli konečne vidieť na jeho mieste niečo iné?

Hirošimu získal nový majiteľ, ktorý s nami komunikuje. Momentálne máme za sebou medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorú vyhral český architekt Cigler - ten mení aj Václavské námestie v Prahe.

Novému majiteľovi sme však stanovili podmienky, za akých si novú stavbu na mieste Hirošimy predstavujeme. Napríklad, že žiadna budova nesmie byť vyššia než tie okolité, ktoré tam sú. Od začiatku sme povedali, že vy nebudete kresliť len tie svoje budovy, ktoré tam chcete postaviť, ale vyriešte územie až po Ružinovskú ulicu, čiže nakreslite aj nám, ako sa dajú zveľaďiť verejné priestory, ako obnoviť Papánkovo námestie, ako zrekonštruovať Kultúrny dom, a chceli sme, aby nám nakreslili aj novú budovu ružinovskej radnice.

Skelet bývalého obchodného domu v Ružinove, takzvaná Hirošima. Zdroj: Vladimír Kampf

Máme teda súťaž, máme návrh, a teraz nasleduje ďalší krok, a to sú tie povoľovacie procesy. A tie budú trvať asi dva roky. Bohužiaľ skelet Hirošimy, ten bývalý obchodný dom, to je existujúca začatá stavba, ktorá ma riadne vydané platné a nezrušiteľné stavebné povolenie. A skelet tam stojí preto, že mal byť súčasťou novej stavby. A kým sa nezmení nové stavebné povolenie, nedá sa zbúrať.

To znamená, že na mieste Hirošimy začne niečo nové vznikať najskôr o dva roky?

Áno, pretože zbúrať skelet Hirošimy je možné iba v rámci toho, že tam zároveň bude povolené niečo nové, nejaká iná stavba. A keď už sa bude búrať, tak už sa bude rovno zrejme aj stavať.

Takto by skelet "Hirošimy" mohol vyzerať v budúcnosti. Zdroj: Facebook/Martin Chren

Poďme k aktuálnej situácii,. Ružinov bol jedným z prvých ohnísk nákazy h na Slovensku. Ako plánujete chrániť svojich občanov pred druhou vlnou? Nebojíte sa, že najviac nakazených bude znova tu?

Sme pripravení lepšie v tom, že máme na sklade dostatočné množstvo zásob. Aj čo sa týka ochranných pomôcok, ale aj takých vecí, ktoré si málokto uvedomuje. Napríklad počas prvej vlny bol obrovský problém zohnať obaly na jedlo, takže aj týmto sme dnes zásobení. Prísne opatrenia máme stále hlavne v Domovoch seniorov. Výrazne nejdeme meniť nič, ale máme vypracované plány a pokiaľ by sa situácia výrazne zhoršovala, tak v prvom rade sa budeme zameriavať na kriticky ohrozené skupiny, hlavne na seniorov, na klientov v domovoch seniorov.

Testovanie seniorov v Ružinove na ochorenie Covid-19. Zdroj: Ružinov

V novembri uplynú dva roky, čo ste vo voľbách porazili bývalé vedenie. Ako hodnotíte toto obdobie, aké najvýraznejšie zlepšenia v prospech obyvateľov ste urobili?

Za mňa tie najvýznamnejšie veci, ktoré sa nám podarili, sú možno pre ľudí nudné, ale sú hrozne dôležité. Napríklad že sme začali získavať pozemky pre mestskú časť, získali sme napríklad pozemky okolo jazera Rohlík a okolo nemocnice, vo vnútrobolokoch, napríklad parkovisko pri reštaurácii U deda alebo pri ihrisku Sedmokráskova a teraz sa nám podarilo zachrániť aj stavebný pozemok, parkovisko na brehu Štrkovca.

Ďalej sa začali hýbať veci okolo stavby Hirošimy, začalo sa so zavádzaním parkovacej politiky, ako aj so skvalitňovaním starostlivosti o zeleň a o verejné priestory.

Na snímke je Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Pred vami sú minimálne ďalšie dva roky vo funkcii starostu. Čo ďalšie plánujete spraviť, vylepšiť, vynoviť pre mestskú časť, respektíve aké oblasti budú pre vás prioritou?

Chceli by sme čo najskôr prejsť do obdobia rozvoja, keď budeme aj viac investovať. Najväčšou výzvou pre nás budú asi podobne ako v iných mestských častiach školy. Musíme v Ružinove postaviť tri nové školy, aby sme mali kam umiestniť našich prvákov, pretože počet obyvateľov stále rastie (Ružinov má aktuálne približne 82-tisíc obyvateľov, pozn. red.) a miest pre naše deti v súčasných školách nemáme dosť. Dúfam, že do konca roka 2021 budú stáť dve školy a minimálne jedna škôlka.

Chceme tiež niektoré dlhodobo plánované projekty rozbehnúť, či už sú to rekonštrukcie kultúrnych domov, Starej radnice v Prievoze, obnova verejných priestorov, riešenie problémov dopravy, napríklad v Prievoze chystáme projekt upokojenia dopravy vo vnúroblokoch opatreniami, ktoré pripravujeme spolu s dopravnými expertami.

Na snímke je Martin Chren, starosta mestskej časti Ružinov v Bratislave. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Možno je dnes ešte predčané o tom hovoriť, ale predsa len, budete znova kandidovať na post starostu alebo máte tejto funkcie už plné zuby?

Každý starosta, ktorý by vám povedal, že nerozmýľal nad tým, čo bude o dva roky, o štyri roky alebo o šesť rokov, tak by vám klamal. Ja som celý život zvyknutý rozmýšľať v päťročných horizontoch, to znamená, že keď sme tu dnes, tak rozmýšľam, čo bude o päť rokov. A keď sa pozriem, aké obrovské množstvo práce v Ružinove je potrebné ešte spraviť, tak keď sám seba vidím o päť rokov, tak sa vidím pri doťahovaní tých projektov, ktoré dnes rozbiehame...