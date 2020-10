Toto nie je súčinnosť, ale riadenie celej operácie! Vyhlásil starosta Zborova vo štvrtok dopoludnia. “Máme kritické minimum informácií. Požadujeme ich od momentu, kedy tento plán oznámili. Tušili sme od začiatku, že ak to bude mať na starosti armáda, tak veľkú časť roboty odrobíme my. Lebo oni nemajú znalosti z terénu, kontakty, ľudí, zázemie. Vedeli sme, že budeme musieť byť súčinní, ale toto nie je súčinnosť, ale de facto riadenie,” uviedol starosta.

V utorok si podľa neho prišli vojaci pozrieť priestory, dali samosprávam úlohy. “Ale jasne nám povedali, že my si to zabezpečujeme - dodať ľudí ako obslužný personál na každé odberné miesto troch,” vysvetlil s tým, že problém s ochotnými kolegami nemal. Prekvapilo ho však to, keď mu armáda oznámila, že má pre svojich ľudí zabezpečiť ochranné pomôcky, s ktorými je problém. “Snažíme sa ich zohnať, aby sme dosiahli elimináciu hrozby nákazy. Nie je to potešujúce, keď okres je premorený nákazou. Je tu komunitné šírenie, posledné tri týždne už nevieme trasovať kontakty, nie je v našich silách. V našej moci už nie je toto možné zvládnuť inak ako obmedzením rizikových aktivít. Toto by bola cesta,” dodal.

Podľa neho by im pomohli dáta od vojakov o tom, ako dlho trvá pretestovanie istého počtu ľudí, aby si vedeli vypočítať, ako majú zvolávať obyvateľov na jednotlivé časy: “Určite sa to nedá robiť tak, ako chcela armáda, že podľa abecedy. Jednak tu máme veľa ľudí s rovnakým priezviskom a máme aj také domácnosti, kde majú rôzne priezviská, prečo by rodina nemohla prísť spolu? Nie je to dobre zorganizované.”

Stihnú otestovať všetkých?

Starosta dodal, že sú ochotní zapojiť sa, aj to celé organizovať, ale nepáči sa im, že nemajú dostatok informácií na to, aby to vedeli efektívne naplánovať: “Nechcem, aby sa nám tu vznikali davy čakajúcich ľudí, ktorí budú nervózni a nakoniec odídu bez testovania. Chcem, aby ľudia prišli, bolo ich tu čo najmenej a bolo to pre nich čo najpohodlnejšie.” Aj preto obyvateľov obce navrhol obyvateľov načasovať podľa jednotlivých ulíc: “Takto to rozpisujeme aj na Veľkú noc, keď sa striedame pri strážení Božieho hrobu.”

V Zborove budú mať 2 odberné miesto, potrebovali získať 6 dobrovoľníkov, ktorí budú počas troch dní v 12-hodinove službe. Budú z radov zamestnancov a miestnej organizácie Červeného kríža. Testovať sa by malo prísť okolo 3-tisíc ľudí: “Len základný údaj, ktorý som od vojakov potreboval, koľko ľudí dokážu otestovať za hodinu. Aby som zhruba vedel ako ľudí naplánovať. Doteraz to neboli schopní dodať. Z médií som vyčítal, že touto metódou to vychádza asi na 300 otestovaných na jeden testovací deň. Takže dva testovacie tímy u nás za tri dni zvládnu otestovať iba polovicu našich ľudí.” Testovať budú v exteriéri, pred obecným úradom. Odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu si musí, podľa Šurkalu, zabezpečiť armáda: “My im poskytneme nádoby, ale my nie sme pôvodcami odpadu a preto si ho musia zobrať so sebou.”

V Raslaviciach budú testovať v kultúrnom dome, v obrovskej divadelnej sále na pódiu. Vo veľkých priestoroch vedia zabezpečiť jednosmernú premávka, aby sa ľudia pri presune nekrižovali navzájom. “Pravidelne ju budeme vetrať a dezinfikovať,” povedal starosta Marek Rakoš. Dokonca dotazníky pre ľudí plánoval rozniesť ešte vo štvrtok, aby už každý prišiel na miesto s vypísaným tlačivom, ktoré odovzdajú cez okienko. Otestovaní budú na výsledky čakať na veľkom priestranstve pred kulturákom, kam vyjdú zadným vchodom a nestretnú sa tými, ktorí ešte len čakajú na testovanie. Predpokladá, že sa príde dať otestovať približne 2000 ľudí: “Budem posielať motivačný list ľuďom, aby ich prišlo čo najviac. V obci máme len troch pozitívnych obyvateľov aj to sú všetci z jednej rodiny. Takže u nás nehrozí, že by sa jeden od druhého pri testovaní nakazil.”

Počas najbližšieho víkendu budú pretestované aj najzasiahnutejšie okresy na Orave -Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.

Rýchlo test na covid 19. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

ANKETA

V prieskume podľa portálu Online Bardejov sa ukázalo, že väčšina Bardejovčanov sa dať otestovať pôjde:

Z takmer 1500 opýtaných bolo až 920 za testovanie, čo je 63%.

Naopak 12% by si namiesto testovania radšej zvolilo domácu izoláciu.

20% opýtaných však hovorí, že nepôjde ani na testy a nepodstúpi ani povinnú karanténu.

5% z opýtaných boli ľudia, ktorí sa testovania zúčastniť nemusia, ide teda najmä o osoby nad 65 rokov.