„Keď sa u nás vyskytol koncom januára pozitívny test, bol to človek z osady. Hneď sme to s našou lekárkou a krízovým štábom začali pozorne sledovať, lebo sme sa obávali hlavne šírenia v rómskej osade,“ spomína starosta Tomášikova Zoltán Horváth na prvú skúsenosť s Covidom.

„Náš prvý januárový pacient chodil s partiou robiť na stavby a dostal to zrejme od niekoho, s kým sedel hodiny v aute pri ceste do práce. Pri nasledujúcom testovaní nám však pribudlo šesť rodín s pozitívnym členom, čo mohlo byť 50-60 ohrozených ľudí. Vtedy som sa už zľakol a volal som prednostovi do Galanty a ten rýchlo zvolal okresný krízový štáb. Vedeli sme, že už je zle musíme konať,“ vysvetľujhe starosta.

V rómskej osade v katastri obce Tomášikovo sa starostovi podarilo úspešne zlividovať nákazu koronavírusu Covid -19. Na snímke je starosta obce Zoltán Horváth. Zdroj: MATEJ KALINA

Všetko išlo veľmi rýchlo. Dohodli sa, že za pomoci vojska pretestujú celú osadu. Vyniesli do osady mobilnú MOM-ku a pretestovali 174 ľudí v osade, čo boli takmer všetci, ak sa odrátajú deti a tých 6 rodín v karanténe. Z testovaných už bolo pozitívnych ďalších 10!

Starosta sa radil aj v Dunajskej strede, kde riešili ten istý problém. Poradili mu pretestovať celú osadu PCR testami. „Naplánovali sme to, ale uvažoval som, čo spravíme potom... a vtedy prišiel veľký zvrat,“ hovorí starosta, ktorý predtým obvolal polovicu Slovenska a žiadal rady, čo robiť.

12 anjelov

„Bol som neskutočne prekvapený, keď sa mi ozval intervenčný tím ministerstva zdravotníctva a prišli k nám aj s Lekármi bez hraníc pod vedením úžasnej slovenskej lekárky Lucie Roussier, ktorá má za muža Francúza. Boli to ľudia, ktorí chodili aj do ebolou postihnutých oblastí a riešili už aj niekoľko marginalizovaných komunít,“ vysvetľuje Horváth.

„Ja nie som lekár ani virológ, tak som sa rozhodol postupovať vo všetkom podľa rád odborníkov. Na 100 percent. A vyplatilo sa“ dodal.

Osadu medzitým monitorovala polícia. Opustiť ju mohli len ľudia s negatívnym testom. Fungovalo to, ale nebolo to podľa starostu vôbec dobré riešenie. Uniformovaní kontrolóri, totiž boli pre Rómov ako pre býka červené plátno a vyvolávalo to zbytočné napätie.

A potom sa to stalo. Pred mesiacom, presne 18. februára prišlo do dediny 12 anjelov. Boli medzi nimi lekári z USA, Švédska, Rakúska, Čiech aj zo Slovenska. „Títo ľudia okamžite vedeli, čo robiť, ako situáciu riešiť. Povedali mi, že to nie je len o testovaní, oni to robia komplexte a hlavná je podľa nich v tomto prípade osveta,“ hovorí starosta, ktorý zahraničných odborníkov pozorne počúval a robil všetko presne tak, ako radili, nič iné.

Po mesiaci ani jeden pozitívny!

Vyplatilo sa. Poslednú sobotu nemali pri testovaní ani jedného pozitívneho!

„Týchto 12 lekárov vyrazilo 18. februára o 11. hodine do osady. Povedali, že o druhej sú nazad a potom si povieme, čo ďalej. Rómovia sa bránili. Vítali ich slovami: Čo tu chcete?! Čo to má byť? Oháňali sa aj slobodou... Ale keď zistili, čo robia, prosili ich , aby prišli aj k nim,“ smeje sa starosta.

Lekári išli naskôr do tých rodín, kde boli pozitívni a radili im, aké majú brať lieky, ako majú postupovať, čo treba spraviť v byte.

Potom navštívili rodiny, kde sú starší ľudia a nakoniec sa išli pozrieť aj k zdravým rodinám, aby videli, aká je prevencia a radili ľuďom, ako sa správať.

Každý chcel, aby prišli aj k nemu. „Nakoniec tam boli 5 hodín. Potom sme spolu sedeli dalšie dve hodiny a radili mi, čo má robiť samospráva. Povedali mi veľa o Covide a poradili presne, aké kroky mám spraviť, keď bude niekto pozitívny, aká je správna prevencia a hygiena. Upozornili ma tiež na jednu dôležitú vec, že keď zbadám cez kameru, že sa v osade zhlukuje 20-30 detí, to treba okamžite zastaviť, práve to je nebezpečné,“ spomína starosta Zoltán Horváth, ktorý dnes pôsobí absolútne pokojne, hoci pred mesiacom bol zo šírenia vírusu zúfalý.

Spolu s hygieničkou a lekárkou spravili úplne jednoduchý leták o chorobe aj liečbe a hlavne so všetkými číslami, kam majú ľudia kedy volať. „Aj číslo na obecný úrad sme tam dali, aby zavolali, keby potrebovali nakúpiť. Pretože napriek tomu, že vtedy bolo dovolené, aby išli pozitívni do obchodu, my sme to hneď zakázali a všetko sme im nakupovali podľa objednávok, aj drevo na kúrenie sme osade zabezpečili zadarmo a darovali sme im rúška, lebo predtým ich nenosili,“ vymenoval starosta opatrenia s tým, že oslovil aj dvoch dôveryhodných ľudí z komunity, aky okamžite zasiahli, keby deti alebo dospelí vytvárali skupiny a rozohnali ich.

Starosta spolu s lekárkou a hygieničkou spravili dvojjazyčne takýto leták, ktorý už sa šíri aj v ďalších obciach. Zdroj: Tomášikovo

Osada sa okamžite vyľudnila. Starosta to videl na kamerových záznamoch.

Výsledok: Pri poslednom testovaní nebol ani jeden pozitívny. Tak je to už dva týždne. „Až mi slzy vyhŕkli, keď som to videl,“ hovorí úprimne.

Rozhodli sa pomôcť aj iným, a tak svoje dvojjazyčné letáky, ktoré rozšírili v celej dedine, aj medzi bielymi, hygienička rozoslala do všetkých obcí v okrese Galanta, Dunajská Streda a Komárno. Už sú v každej domácnosti.

Starosta: Toto by mala spraviť vláda, to funguje

„Navrhoval by som aj vláde, aby namiesto nezmyselného testovania, pri ktorom sa stretáva množstvo ľudí, dali polovicu peňazí, ktoré dávajú na testovanie, nám obciam. My by sme potom mohli zabezpečiť veľa vecí, ktoré sú naozaj účinné,“ vysvetľuje s tým že obce, na rozdiel od miest, nemajú miestnu políciu, hoci 70 % ľudí býva v obciach.

„Keby mi teraz dali peniaze na civilné hliadky, akýchsi COVID-asistentov, mohol by som spomedzi obyvateľov zamestnať 4 ľudí, ktorí by hliadkovali. A ešte by sme my starostovia potrebovali informácie, kto je v obci pozitívny, aby sme mohli odsledovať, či pozitívni naozaj nechodia von. To je veľmi dôležité! My by sme im všetko nakúpili a všetkých ostatných by sme tak mohli efektívne chrániť,“ zdôrazňuje odhodlane.

Teraz má jedna policajná hliadka na starosti 8 obcí. Samozrejme, že nepoznajú všetkých ľudí a nevedia, kto má byť v karanténe. Ak je v byte pozitívny manžel a negatívna manželka, tá pokojne ide s negatívnym testom do obchodu, policajti ju pustia, lebo má papier, ale môže nakaziť kopu ľudí. „My by sme izolovali celé rodiny, lebo ich poznáme. To sa nám osvedčilo, to funguje,“ dodáva na záver starosta, ktorému sa podarilo počet pozitívnych zraziť na nulu.

Mohlo by vás zaujímať: