"Dlho som rozmýšľal nad zverejnením tohto statusu, pretože nemám rád „silácke“ reči a už vôbec nerád priamo píšem o iných politikoch, dokonca o takých, ktorí ani nie sú z Ružinova. Nový stavebný zákon, ktorý pripravil vicepremiér Holý, mi však nedáva na výber," začal svoj status starosta bratislavského Ružinova.

Konflikt medzi mestami a vicepremiérom Holým vznikol pred pár týždňami, keď predstavil nový návrh novely stavebnej legislatívy. Únia miest Slovenska ho odmieta a označila ho za nezmyslený.

Dokonca požiadala, aby vláda túto agendu zverila späť do kompetencie ministerstva dopravy a výstavby. Tam sú podľa nej kvalifikovaní odborníci, ktorí novú stavebnú legislatívu dokážu v spolupráci s ďalšími odborníkmi fundovane pripraviť.

"Je to brutálny útok na práva vás, ľudí. Je to pokus sprivatizovať stavebné konanie a územné plánovanie v prospech developerov a stavebníkov. Je to návrh, ktorý vám, občanom, takmer úplne znemožní hájiť svoje práva v prípade, ak sa vám niekto pod oknom bude rozhodne postaviť hocijakú stavbu," pustil sa do Holého novinky Chren.

Podľa neho sa snaží Holý novou novelou zákona vyhovieť viac developerom a finančníkom, než ľudom a obciam. "Ak by návrh nového stavebného zákona napísali priamo developeri a finančné skupiny, nevyzeral by inak," komentuje. Ak by nový stavebný zákon prešiel v navrhnutej podobe, obce a mestá by podľa neho takmer úplne stratili možnosť ovplyvňovať výstavbu na svojom území.

"Ak by nový stavebný zákon prešiel v navrhnutej podobe, kľúčovým bude nový „všemocný“ ústredný stavebný úrad, nazvaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Tento nový centrálny úrad získa obrovské kompetencie, vrátane kompetencie nahrádzať rozhodnutie obce," vysvetľuje.

Ak by podľa Chrena tento zákon skutočne schválili, znamenal by "legalizáciu megakorupcie na úrovni, akú ešte Slovensko dosiaľ nezažilo,". V závere svojho statusu pruchádza s otázkou, KTO v skutočnosti naozaj takýto návrh na úrad vlády priniesol: "Lebo takýto návrh určite nevznikol v počítači žiadneho skúseného úradníka, na to by aj tí najhorší z nich mali v sebe príliš veľa profesionálnej hrdosti," uzavrel.