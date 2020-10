Dva dni pred spustením pilotnej fázy testovania obyvateľstva na nový koronavírus majú oravské samosprávy len málo informácií, hovorí starosta Malatinej Zdenko Kubáň. Poukázal aj na to, že doposiaľ do obce neprišli hygienici, aby skontrolovali odberné miesta a nevie, či bez ich dovolenia môže odberné miesto zriadiť. „Podľa usmernenia chcú dve miestnosti, no minister obrany Jaroslav Naď v rádiu hovoril už o troch miestnostiach - tá tretia má byť na čakanie na výsledky. Tiež hovoril o tom, aby ľudia išli v jednosmerke, čo považujem za úsmevné. Jednosmerka sa v kultúrnych domoch zabezpečiť nedá. A ak chcú ešte aj toaletu pre ľudí, je to absolútne nemožné,“ skritizoval starosta.

Zdôraznil, že ak má minister obrany testovanie naozaj premyslené, ako to tvrdí, treba s tým mestá a obce oboznámiť oficiálnou cestou. „A nie, aby to starostovia museli ráno počúvať z rádia zo záznamu. Je smutné, že doposiaľ neexistuje jednotný manuál, ktorým by sa samosprávy a obyvatelia mohli riadiť,“dodal Zdenko Kubáň.

V Bardejove vnímajú ako problém nutnosť zabezpečenia 42 administratívnych pracovníkov v štrnástich odberových miestach. „Zabezpečiť to bude ťažké,“ tvrdí hovorca mesta Štefan Hij a pokračuje: „Netušíme ani to, ako sa bude likvidovať použitý odberový materiál. Navyše samospráva má vraj zabezpečiť priestory, administratívnych pracovníkov, pripojenie na internet a zabezpečenie miestností na identifikáciu občanov, samotný odber a vyhodnotenie, ako aj prezliekanie sa pracovníkov, ktorí budú vykonávať testovanie, distribúciu zdravotníckeho materiálu na odberné miesta, jeho stráženie počas troch dní, jeho likvidáciu a dezinfekciu,“ vyratúva Štefan Hij.

Kto zabezpečí dobrovoľníkov?

Primátor Námestova Milan Hubík zdôrazňuje, že aj im chýbajú usmernenia. „Máme zabezpečiť zoznamy podľa volebných zoznamov, plus tam musia byť doplnené deti od 10 do 18 rokov. Ďalšie bližšie informácie na zabezpečenie akcie však písomne nemáme,“ krčí ramenami Milan Hubík.

Vedeniu mesta Dolný Kubín stále chýba množstvo potrebných informácií k pilotnej fáze celoplošného testovania obyvateľstva na nový koronavírus. Podľa primátora Jána Prílepka dva dni pred začiatkom testovania ešte nepoznajú odpovede na niektoré základné organizačné a bezpečnostné otázky. Hovorí, že mnohé informácie sa dozvedajú len z médií. „Otázky typu, kto zabezpečí dobrovoľníkov, ako dobrovoľníci budú chránení, či môžu nakladať s osobnými údajmi, ktoré vygenerujeme v rámci evidencie obyvateľstva, či ich bude dostatok, a mnohé ďalšie otázky, nie sú zodpovedané. Nevieme, ako bude zabezpečená priebežná hygiena,“ tvrdí Ján Prílepka. „Nevieme, ako chceme zabezpečiť, aby obyvatelia prišli na testovanie rovnomerne počas všetkých troch dní. Aby sme neriešili to, že niekto bude čakať na testovanie dlhé hodiny,“skonštatoval dolnokubínsky primátor.

Ako to bude s ochrannými pomôckami?

Zabezpečenie ochranných pomôcok vo vlastnej réžii v súvislosti s plošným testovaním nemilo prekvapilo aj obec Zborov v Bardejovskom okrese. Rovnako nevedia, kto bude zabezpečovať dezinfekciu odberných miest.„Čo sa týka ochranných pomôcok, dali nám stanovisko, ktoré nás dosť nemilo prekvapilo, že každá zo zúčastnených zložiek, ktorá bude na testovaní súčinná - armáda, zdravotníci a samospráva, má pre svojich ľudí zabezpečiť ochranné pomôcky sama. Tak nám bolo povedané, a preto sme aj reagovali, že hneď som išiel do Bardejova nakúpiť nejaké veci, kým to nekúpia iní kolegovia, starostovia. Vyslovene ma zaskočilo a vytočilo, že štát nemá tieto veci na sklade nachystané prioritne pre zdravotníkov, respektíve pre takéto akcie,“dodal starosta Zborova Ján Šurkala.

Starostovia viacerých obcí kritizujú aj to, že na túto akciu nedostali od štátu peniaze vopred, tak, ako sa to deje pred voľbami. Polemika je aj v tom, kto má zabezpečiť dezinfekciu. Navyše, tá, ktorá je určená na ruky, má mať omnoho menej percent alkoholu ako na dlážku, ktorá musí obsahovať minimálne 80-percent alkoholu.

Vojaci sú pripravení

Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková informovala, že profesionálni vojaci už prešli terénmi na Orave a v Bardejove a prezreli si navrhované odberné miesta. „Kontrolovali, či spĺňajú podmienky pre bezpečné testovanie. Každé odberné miesto posúdi aj miestny okresný hygienik,“ zdôraznila Martina Kovaľ Kakaščíková. Ako dodala, v rámci Oravy a Bardejova je aktuálne identifikovaných 235 odberných miest. Otestovaných v nich bude vyše 180 000 osôb.

Fakultná nemocnica v Nitre od utorka 20. októbra 2020 pozastavila plánované hospitalizácie pacientov. Ako informovala, k tomuto kroku došlo vzhľadom na prechod nemocnice do tretej reprofilizačnej fázy. Ten súvisí s pandémiou ochorenia COVID-19. Nitrianska nemocnica už 28. septembra reprofilizovala na infekčné lôžka svoje kapacity na piatom poschodí pavilónu chirurgických disciplín. Zároveň pripravila pre pacientov s novým koronavírusom lôžka kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Na sním Zdroj: Henrich Mišoviè

ZMOS: Chýbajú odpovede na technické otázky

Na Slovensku je dovedna 2897 samospráv - teda miest a obcí. Z nich 1124 sú malé obce, ktoré majú počet obyvateľov do 500. A 2161 má do 3-tisíc obyvateľov. Teda v nich nefungujú žiadne aparáty úradníkov. A tak samosprávy potrebujú angažovať dobrovoľníkov. Preto sa pýtajú: Dobrovoľník bude mať prístup k osobným údajom zo zoznamov?

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vraví, že chýbajú presné informácie a ak majú byť mestá a obce súčinné, musia vedieť, presne v čom. “Potrebujeme presné usmernenia, precíznu logistiku a odpovede na naše otázky, aby sme sa pripravili,” vraví hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Zdroj: Ingrid Timková

Chýbajú im odpovede na množstvo technických otázok. Napríklad, kto bude oslovovať voličov, kto bude robiť zoznamy, čo s odpadom - veď sa bude tvoriť biologický nebezpečný odpad. Ďalej kto bude tento odpad likvidovať, kto urobí s dobrovoľníkmi dohodu o vykonaní práce, či nie je možné robiť testovanie z áut - veď celá rodina sa dá takto otestovať, vo vozidle si počkajú na výsledky a idú domov. Odpovede mali byť už v utorok na webe, no ešte v stredu dopoludnia chýbali. Ale v akých intervaloch budú ľudia na testovanie zvolávaní. “Ja som upozorňoval, že nech to neide podľa abecedy, lebo obce sú historicky viazané na veľmi silné korene as rovnakým priezviskom tam žije množstvo ľudí. Zostavovanie sa malo nechať na primátorov a starostov, napríklad sa to dá robiť podľa čísiel domov a obce vedia, kde je prevaha bytov a kde rodinných domov,”dodáva Kaliňák.

Podľa neho musí byť presne určené, v čom môžu samosprávy podať pomocnú ruku. Malá obec má spravidla iba jedného zamestnanca, preto nemôže poskytnúť dvoch: “Preto je správne, aby sa angažovalo a súčinnosť ponúklo ministerstvo školstva a univerzity. Máme tisíce študentov ošetrovateľstva a sociálnej práce.”