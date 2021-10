K smrteľnej nehode na železničnom priecestí medzi stanicami Nová Baňa – Hronský Beňadik došlo v utorok popoludní. V aute sa viezli štyria ľudia. Tí boli z miesta letecky transportovaní do nemocníc v Nitre a Banskej Bystrici a sanitkou do nemocnice v Žiari nad Hronom. „Žiaľ, jeden z mužov zraneniam v nemocnici podľahol. Nešťastie si vyžiadalo zastavenie železničnej dopravy takmer na päť hodín, u rušňovodiča alkohol zistený nebol. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania,“ informoval hovorca banskobystrickej polície Mário Bóna.

Podľa starostu Hronského Beňadika Ľubomíra Krovinu išlo o občanov obce a udalosť sám vníma ako obrovskú tragédiu. „Traja boli od nás, jeden zo susednej dediny, ale u nás podnikal. Boli tam aj otec so synom a otec to, bohužiaľ, neprežil. Syn dokonca u mňa pracuje na obecnom úrade, no aktuálne je v kritickom stave v nemocnici v Banskej Bystrici,“ hovorí Krovina, ktorý považuje za jeden z veľkých problémov to, že na miestnych železničných priecestiach nie sú závory, iba svetelná signalizácia.

„Bol som už na niekoľkých obhliadkach so železnicami. Chcel som, aby dali všade závory, predsa nech si každý radšej zastaví, lebo toto nie je dobré riešenie – ale na nič nie sú odrazu peniaze. Na všetko peniaze sú, ale na to, kde sa majú chrániť ľudské životy, tak na to nie,“ hnevá sa starosta. „Závory na každom železničnom priecestí by rozhodne mali pozitívny vplyv na počet nehodových udalostí, ku ktorým dochádza na Slovensku každý rok a ktorým by sa dalo predísť,“ potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.