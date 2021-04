Mobilné očkovacie jednotky sa majú podľa návrhu presúvať priamo z obcí do obcí a pomôcť tak tým, ktorí sa do očkovacích centier nevedia dostať. Aj preto je najlogickejšie, aby mali podobu autobusov. Seniori sa o príchode autobusu dozvedia vďaka call centru, ktoré ich telefonické údaje získa od mobilných operátorov. K tým, ktorí sú úplne immobilní, by autobusy mohli prísť až priamo domov.

Banskobystrická župa tak reaguje na pomalé očkovanie seniorov. „Každým dňom nečinnosti ministerstva zdravotníctva prichádzajú o život ľudia, ktorých vieme zachrániť a máme prostriedky na ich záchranu. Pomalé tempo očkovania seniorov od druhej polovice februára už spôsobilo, alebo ešte spôsobí, 40 úmrtí seniorov, ktorým dnes už nedokážeme zabrániť,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter, podľa ktorého sa ďalším nadmerným úmrtiam dá zabrániť urýchleným očkovaním seniorov nad 80 rokov.

Lunter sa opieral o dáta analitikov z iniciatívy Veda pomáha COVID-19, podľa ktorej by na zaočkovanie 125 000 ľudí nad 80 rokov by mali stačiť dve týždňové dávky vakcíny Pfizer/BioNTech.

Na zriadenie mobilných centier však župa bude potrebovať súčinnosť ministerstva, ktoré na to musí dať povolenie a dostatok vakcín. „Podľa našich výpočtov je pre celé Slovensko potrebných asi 60 mobilných očkovacích jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70 a viac rokov. Do konca júna tak môžeme mať zaočkovanosť vo vekovej skupine 70+ na úrovni 70 percent,“ vyhlásil Lunter.

O reakciu sme požiadali aj Ministerstvo zdravotníctva.