S poľadovicou treba rátať v niektorých regiónoch už od skorého rána, inde od 12.00 h. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V okrese Bratislava meteorológovia od 5.00 h očakávajú výskyt sneženia do dvoch centimetrov a vo vyššie položených častiach mesta do päť centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb.

Pred poľadovicou varuje aj košická polícia. Zdroj: FB- Polícia SR

Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred vetrom na horách od 12.00 h.

Európu čaká nepriaznivé zimné počasie, ktoré už v týchto chvíľach začína spôsobovať prvé problémy, ktoré neobídu ani naše územie a mali by začať v ranných hodinách, píše imeteo.sk.

Z Jadranu totiž postupuje do našej oblasti teplý front. Problémom je však to, že tento teplý front prichádza do chladného vzduchu, ktorý k nám uplynulé dni prúdil. Zrážky tak začínajú najskôr vypadávať vo forme snehu. Prvé problémy spôsobuje sneženie v Chorvátsku, kde je väčšina ciest na severe krajiny pod vrstvou čerstvého snehu.