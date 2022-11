"Súd bude rozhodovať o osvedčení resp. neosvedčení sa odsúdeného v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá," informoval nás hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. A tak hrozí, že hoci sa známy dídžej Robert Burian v podmienke po dvoch rokoch osvedčil a vodičák mu vrátili, teraz mu strata vodičáku hrozí znova! "Je to pravda," priznal Robert Burian. "Počas posledných dvoch rokoch som občas prekročil rýchlosť a dostal som pokuty," priznal otvorene. "Nešlo však o žiadne veľké rýchlosti, stalo sa mi, že som prekročil rýchlosť o desať, dvadsať kilometrov. Mesačne však najazdím 6000 kilometrov, takže som vlastne pod neustálym drobnohľadom polície a tak ma namerali. Žiadne väzenie mi, našťastie, nehrozí."

Robert Burian sa v roku 2018 prišiel zabaviť na párty, ktorú organizoval jeho kolega. "Na deň, keď sa to stalo, si dobre pamätám. Išiel som do Bratislavy na párty, bolo tam kopec ľudí, ruka hore. Všetci ma núkali alkoholom, daj si, daj si, a tak som si dal. Do hodiny som bol hotový. Potom, ani neviem ako, som sa ocitol v aute, pohol som sa a nabúral do bezpečnostnej závory a kvetináča," hovorí Robert Burian. "Neurobil som to zámerne, ale bol som populárny, hviezda a myslel som, že mi patrí svet. Žiaľ, to, že som spravil blbosť, mi došlo až potom, čo ma polícia posadila do cely predbežného zadržania," zaspomínal si na deň, ktorý mu doslova zmenil život, známy producent.

"V tej cele to bolo to strašne ponižujúce, nezabudnem na to nikdy. Odsúdili ma hneď, a trest bol prísny, bez vodičáku som musel byť štyri roky. Dostal som aj osem mesačný trest odňatia slobody s trojročnou podmienkou, musel som zaplatiť škodu, ktorú som spôsobil," pokračuje ďalej známy dídžej. "Po dvoch rokoch mi vodičák vrátili, ale musel som znova robiť skúšky v autoškole, vlastne sa všetko učiť nanovo, lebo veľa vecí sa zmenilo. Podmienka na vodičák mi zostala ešte ďalšie dva roky, no počas nich som dostal pokuty, za rýchlosť. Nie som žiadny cestný pirát, ale mesačne precestujem tisíce kilometrov a tak sa mi stalo, že ma namerali. Takže, teraz znova súd bude rozhodovať, či mi vodičák stále nechajú, alebo nie."

Robert hovorí, že táto negatívna skúsenosť mu obrátila život hore nohami. "Bol som populárny, no spomínaná nehoda mi otvorila oči. Som rád, že sa vtedy nestalo nič horšie," pokračuje producent, ktorý spolupracuje nielen so známymi slovenskými hviezdami. "Pozrite, som obyčajný chalan z nitrianskej Klokočiny a nebol som pripravený na úspech, ktorý po rokoch driny prišiel. Žil som "ruka hore", pil som, užíval si. Zrazu som mal peniaze, nových kamarátov a zabudol som na všetkých, s ktorými som dovtedy vyrastal. Mal som aj priateľku, ktorá so mnou vydržala šestnásť rokov, no keď prišiel úspech, nevšimol som si, že vlastne pri mne trpela a hoci sme boli spolu, boli sme si vzdialení...," pokračuje Robert. "Jednoducho, stal som sa iným človekom a ja som si to ani neuvedomoval. Pochopil som to vo chvíli, keď som zostal bez vodičáku a ja som potreboval obyčajnú pomoc, niekam zaviesť. Zrazu všetci tí kamoši nemali čas, počúval som výhovorky a ja som pochopil, že sa musím zmeniť."

Aj táto nehoda Robovi pomohla nájsť si znova cestu k svojej mamine, s ktorou v čase, keď zovšadiaľ bolo počuť Žijeme len raz, nebol v kontakte a ich vzájomný vzťah nebol práve ideálny. "Bolo to ťažké obdobie, nerozprávali sme sa aj trištvrte roka," otvorene hovorí o súkromí Robert Burian. " Z totálneho vrcholu vo svojom živote som zažil absolútne dno. Nikdy som si nemyslel, že by som niečo podobné prežil. V čase slávy som prestal vnímať ľudí a tým, ktorých som mal rád, som robil to najhoršie. Okolo mňa boli neúprimní ľudia a stal som sa jedným z nich. Potom prišla tá nehoda a všetko sa však zmenilo. Zo dňa na deň som prestal piť, fajčiť a dnes každé ráno vstávam s tým, že si zacvičím. Po nehode mi išla karta dole, no časom mi táto skúsenosť priniesla nové, pozitívne veci, nielen do súkromného ale aj profesionálneho života. Začal som sa učiť hrať na klavír, venujem sa aj vlastnej tvorbe. S bývalou priateľkou sme sa rozišli, a dnes mám doma malé dieťa, ktoré mi vstúpilo do života spolu s novou priateľkou, ktorá ma podporuje a je pre mňa celý môj svet."



