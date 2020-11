Nákazu nepodceňoval, no tak ako mnohí si myslel, že je to iba chrípka. Nebol by veril, že ho môže tak veľmi zložiť! Chorý totiž takmer nebýval a myslel si, že ťažký priebeh majú iba ľudia s vážnymi zdravotnými problémami. A to on rozhodne nebol, veď ostatných 15 rokov bol zdravý ako buk.

Lenže prerátal sa! Športovec a tanečník Ján Bilek dvadsať rokov pôsobil ako profesionál v Poddukelskom umeleckom ľudovom súbore a v Divadle Jonáša Záborského, dnes je masérom prešovských hádzanárov.

Napriek kondícii sa poriadne vytrápil s ochorením Covid-19. Novodobá pliaga ho takmer pripravila o život. Vírus mu napadol pľúca, spôsobil mu obojstranný ťažký zápal. Nemohol dýchať, musel byť napojený na umelej pľúcnej ventilácii.

Ján Bilek pôsobí už niekoľko rokov ako masér úspešných prešovských hádzanárov - niekoľkonásobných šampiónov Slovenska. Zdroj: archív J. B.

Za posledných päť rokov precestoval Bilek Európu s úspešnými prešovskými hádzanármi, niekoľkonásobnými šampiónmi Slovenska. Staral sa im o svaly aj o dobrú náladu. No aktuálne už vyše mesiaca bojuje s následkami choroby. “Stav sa mi zlepšuje len veľmi pomaly. Zadýcham a unavím sa pri každej menšej námahe,”opisuje.

No ako rodený optimista sa nevzdáva: “Potenciál na oživenie pľúc tam vraj je. Trénujem dychovými cvičeniami, postupne sa ich snažím rozťahovať. No nové pľúca to už nebudú, ale prognóza je dobrá, pľúca sa dokážu čiastočne zregenerovať,” vysvetľuje.

Stále ho ešte trápi dusivý kašeľ, najmä keď rýchlejšie rozpráva: “Vraj sa toho tak skoro nezbavím. Pľúca sú zdevastované.”

