Za tento nezávideniahodný stav môže pokuta 135 tisíc eur od Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Pokuta za vypúšťanie priemyselných odpadových vôd je podľa Malatinca neprimeraná, keďže išlo o haváriu a problém mliekareň okamžite vyriešila. Predseda predstavenstva sa preto obrátil aj na ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Pán Malatinec, zdravé životné prostredie je v posledných rokoch silnou témou nielen pre environmentálnych aktivistov, ale aj pre samotný priemysel.

Áno, aj my investujeme do typu výroby zameranej na zníženie vplyvu na prírodu. Aj Európska environmentálna agentúra konštatuje, že správanie európskeho priemyslu sa zlepšilo. Museli sme sa prispôsobiť prísnejším predpisom v oblasti životného prostredia, čo je absolútne správny prístup. Je však pravdou aj jej tvrdenie, že priemysel je ešte stále zodpovedný za určité zaťažovanie životného prostredia, pokiaľ ide o znečistenie a odpad, ktorý produkuje. Ani zodpovedné výrobné podniky však toto znečisťovanie nerobia cielene, zvyčajne sa to deje v rámci havárií.

V januári Hriňovská mliekareň dostala pokutu 135 tisíc eur od Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Za čo ste takúto pokutu dostali? Je podľa Vás pokuta oprávnená?

Slovensko po zmene vlády deklaruje životné prostredie ako jednu zo svojich priorít. Pravdepodobne preto pristúpila Slovenská inšpekcia životného prostredia v januári k bezprecedentnému kroku. Firme Koliba, ktorá prevádzkuje Hriňovskú mliekareň dala drakonickú pokutu 135-tisíc eur. Takúto vysokú pokutu ešte na Slovensku žiaden podnik za znečisťovanie vôd nedostal. V tomto konkrétnom prípade sme ju oficiálne dostali za vypúšťanie priemyselných odpadových vôd bez povolenia. Čo je samozrejme iba konštrukt. Išlo o haváriu v menšom rozsahu a samozrejme žiaden úmysel. Ide len o marketing. Za rozhodnutím inšpekcie stojí aj minister životného prostredia Ján Budaj. My s tým nesúhlasíme a nechceme byť obetný baránokO prípad sa začal zaujímať minister hospodárstva Richard Sulík, na ktorého som sa obrátil so žiadosťou o pomoc.

Ján Malatinec, predseda predstavenstva firmy Koliba, ktorá mliekareň prevádzkuje. Zdroj: Mliekareň Hriňová

Čo žiadate od ministra hospodárstva?

Aktuálne čelíme pravdepodobne najväčšiemu ohrozeniu našej existencie. Slovenská inšpekcia životného prostredia vyvinula nebývalú mediálnu aktivitu, aby vykreslila náš podnik ako firmu, ktorá nedbá na životné prostredie a úmyselne ho znečisťuje. Nič však nemôže byť ďalej od pravdy.

V liste uvádzam argumenty, prečo si myslím, že pokuta je privysoká. Svoje povinnosti si svedomito plníme a sme jediná mliekareň na Slovensku, ktorá má dokonca vlastnú čistiareň odpadových vôd. Za vinu sa nám dáva úmyselné vypúšťanie nevyčistenej vody do odtoku, kde štandardne odteká dažďová voda. Zároveň priznávam, že k havárii došlo. Upchala sa jedna kanalizačná rúra a v malom rozsahu sa naozaj do vody dostala nevyčistená voda. Problém však bol okamžite vyriešený a žiadna hmatateľná, či viditeľná ekologická škoda sa nestala.

Som presvedčený o tom, že mliekareň bola vybraná za exemplárny prípad, na ktorom chce ministerstvo životného prostredia ukázať, že svoj boj so znečisťovateľmi myslí vážne. Firma však vníma najvyššiu pokutu, akú inšpektori dosiaľ slovenskému priemyslu udelili, za nespravodlivú a ako výsledok úradníckej svojvôle.

Ako sa stala nehoda, ktorá spustila lavínu obvinení? Čo sa dialo potom?

V drenážnej šachte je namontované automatické čerpadlo, ktoré sa spúšťa, ak podzemná voda stúpne nad istú hranicu. A to až dovtedy, kým sa hladina nezníži. Vzhľadom na upchatie starej, ešte nezrekonštruovanej vetvy potrubia vytiekla odpadová voda do šachty. Hladina podzemnej vody bola vzhľadom na ročné obdobie – leto – relatívne nízka a keď sa zaplnila pretekajúcou odpadovou vodou, spustilo sa čerpadlo a začalo tlačiť znečistenú vodu do povrchového odkanalizovania. Voda odtekala mimo čistiarne odpadových vôd, takže ju nemohla čistiareň zachytiť. Aby však ani k takýmto nehodám už nedochádzalo, ide mliekareň nainštalovať aj monitoring povrchových vôd. Tak zachytíme nehodu okamžite. Dosiaľ by sme ju boli schopní zaznamenať do pár hodín, keďže štandardne sme robili vizuálnu kontrolu raz denne, tak ako sa to deje aj v iných závodoch.

Podľa Vás však okrem toho, že nešlo o úmyselné spôsobenie environmentálnej katastrofy, prišlo k viacerým pochybeniam inšpektorky. Na základe čoho to tvrdíte?

Základný problém je v neodbornom odobratí vzorky (dňa 23.8.2020), ktorá mohla byť kontaminovaná. Inšpektorka nedodržala ani základné zásady. Vzorku odoberala bez ochranných pracovných rukavíc a do PET fľaše, ktorej sterilita je nanajvýš pochybná. Vzorky sa pritom majú odoberať do sterilnej vzorkovnice. Pochybenia sa nesú počas celej kontroly. Inšpektorka odoberala vzorku úplne sama, pričom čakala minimálne hodinu, kým o udalosti informovala našu spoločnosť. To podľa mňa nesvedčí o tom, že situácia bola skutočne havarijná a cieľom inšpekcie bolo vyriešiť problém. Samotné odstránenie poruchy totiž zabralo niekoľko minút.

Ján Malatinec, predseda predstavenstva firmy Koliba, ktorá mliekareň prevádzkuje. Zdroj: Mliekareň Hriňová

V rámci mediálnej prestrelky sa objavili aj informácie, že sa mal niekto vyhrážať inšpektorke, ktorá robila kontrolu v mliekarňach.

Odmietam, že by sa inšpektorke niekto vyhrážal kvôli kontrolám v našom podniku. Výhražné esemesky podľa medializovaných informácií prišli inšpektorke v čase, kedy u nás žiadna kontrola neprebiehala. Dokonca išlo o obdobie spred niekoľkých mesiacov. Nevidím tu žiadnu súvislosť a stojím si za všetkými svojimi ľuďmi, ktorí by sa k takejto forme komunikácie nikdy neznížili. Ostatne aj samotná inšpektorka nám to potvrdila, že výhražná sms nemá nič spoločné s našou firmou. Aj to, že sa to napriek tomu zneužíva dokonca priamo ministrom svedčí o tom, že v našom prípade nejde o objektívne riešenie znečisťovania životného prostredia.

Inšpekcia životného prostredia nebrala do úvahy ani to, že v areáli závodu sa nachádza aj ďalšia drenážna šachta, kde sú podzemné vody pritekajúce zo širokého okolia mesta Hriňová, ktorá nie je odkanalizovaná. Je absurdné, že kontrola neberie do úvahy to, že vody sa v tejto šachte zmiešajú a až potom vytekajú do rieky Slatina.

Aké ďalšie kroky v tomto prípade plánujete urobiť?

Podali sme samozrejme odvolanie. To ale rieši rovnaký orgán, ktorý nám už udelil pokutu, takže neočakávame, že by bol výsledok výrazne iný. Ďalšie kroky budú potom smerovať na súd. Tam očakávame pozitívny výsledok a prípadnú pokutu, ktorá odzrkadľuje reálny stav. My sa nepotrebujeme vyviniť, vieme sa čelom postaviť aj k tomu, keď niečo neurobíme na 100 %, lebo nás to motivuje, aby sme sa nabudúce snažili aspoň na 110 %. Neznamená to však, že budeme obeťou úradníckej svojvôle.