Boli spolu za života, zostanú nerozluční aj po smrti. So súrodencami Emmou a Erikom a ich kamarátkou Kikou sa naposledy rozlúčia v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši v pondelok o 15. hodine. Troch kamarátov tak odprevadia na ich poslednú cestu spoločne.

Mamina Kiky sa zatiaľ obrátila na všetkých, ktorí sa s ňou prídu rozlúčiť s dojímavou prosbou. "Kristýnka, Emmka, Erik. Vaše srdiečka už dotĺkli a už sú z vás anjeli. Tak ako ste milovali život, milovali ste aj zvieratká. Viem, že by ste to takto chceli aj vy. Prosím všetkých, ktorí sa prídu s vami rozlúčiť a odprevadiť na poslednú cestu, aby ste nekupovali kvety a vence. Aspoň pre Kiku nie. Pošlite radšej príspevok do útulku Očami psa," zverejnila na sociálnej sieti mamina Kiky Petra s dovetkom, že nikdy nie je neskoro na dobré skutky.

Prosbu majú aj kolegyne mamy Emmky a Erika. Tí založili pre ich mamu, ktorá sa o súrodencov a ich mladšieho brata Alexa (6) starala sama, finančnú zbierku. "Finančná pomoc na zvládnutie tejto situácie a nasledujúcich týždňov je asi to jediné, čo môžeme solidárne poskytnúť. Monika je skromná osôbka, nikdy by sama nežiadala, ale viem, že spoločne môžeme tejto skvelej žene veľa pomôcť," napísala jedna z kolegýň.

Hororová nehoda, pri ktorej dotĺkli srdcia súrodencov a ich kamarátky Emmy sa stala v nedeľu nad ránom. Štyria kamaráti sa vracali z diskotéky a cestu do Liptovského Mikuláša si krátili cez Poľnohospodársku ulicu.

Kto sedel za volantom, polícia zatiaľ nezverejnila, rovnako ako to, či už sú známe výsledky pitvy, ktorá mala odhaliť, či pri nehode asistoval aj alkohol. Osobné auto však v plnej rýchlosti vletelo do stĺpa verejného osvetlenia. Prežila len najmladšia účastníčka nehody, 19-ročná Sára.

Prečítajte si tiež: