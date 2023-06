Príbeh Romana Malečka a jeho zberateľskej vášne sa začal písať ešte v čase, keď mal 16 rokov. Vtedy videl po prvýkrát v živote Porsche naživo. Autíčka tejto značky začal zbierať ale až v čase, keď mal približne 34 rokov a robil oblastného riaditeľa pre inú automobilku. Keď z nej odchádzal, kolegovia mu nabalili 230 modelov autíčok. "Potom sa nič nedialo, až som dostal Parkinsonovu chorobu, rakovinu a všetky tieto pliagy a začal som autíčka vybaľovať." Dnes ich má doma doslova v každej izbe.

Jeho príbeh zverejnil denník Plus1deň. Prečítalo si ho vedenie automobilky, ktoré zhodou okolností usporiadalo na tento víkend deň otvorených dverí a pripravilo pre R. Malečka niečo nevšedné. „Videli sme to ako veľkú príležitosť pozvať ho k nám a prichystať mu prekvapenie. Som rada, že sa nám to podarilo takto zorganizovať. Verím tomu, že tento sen mal byť splnený,“ povedala hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová.

Do príprav sa zapojili aj zamestnanci bratislavskej automobilky, ktorí testujú nové automobily. „Tí sa do toho pustili s nadšením, s tým, že pripravia pánovi Malečkovi zážitok, na ktorý nezabudne,“ povedala hovorkyňa s tým, že chlapi vyrobili R. Malečkovi plaketu s nápisom: Pre verného fanúšika značky Porsche Romana Malečka pri príležitosti návštevy bratislavského závodu a prichystali si pre neho adrenalínovú jazdu na najnadupanejších strojoch tejto značky.

S takýmto prekvapením R. Maleček rozhodne nepočítal. „Volal mi v pondelok ráno syn a hovorí mi: Sedíš? Hovorím: nesedím, robím. Tak si sadni. Toto je splnený sen. Ťažko sa to popisuje slovami,“ hovorí R. Maleček s tým, že najviac mu vyrazila dych práve jazda na najvýkonnejších strojoch jeho obľúbenej značky.

„To sa nedá porovnať s tým, aké jazdy som zažil doteraz. To bola až fyzická bolesť, keď to preraďovalo a doslova ma vtislo do sedačky. Jedna vec bola tá úžasná rýchlosť a druhá brzdenie, keď z takmer 200-kilometrovej rýchlosti zastavíte ako sa hovorí na fleku,“ opísal nadšene R. Maleček.

Ten dostal do svojej zbierky aj model autíčka, ktorý ho extrémne potešil. „Pri takmer 500 kusoch modelov, ktoré mám je veľmi ťažko nájsť taký, ktorý nemám, ale podarilo sa. Tento mi do zbierky chýbal,“ netajil radosť.

Jazdu na autách si nakoniec užila aj manželka Katka, ktorá R. Malečka podporuje vo všetkom, aj v jeho zberateľskej vášni. „Synovia vravia, ty sa mama nikdy ničoho nebojíš, tak som šla a bol to zážitok tiež na celý život,“ priznala Katka, ktorá manželovi toleruje to, že sú autíčka doslova po celom dome, ale aj to, že jeho koníček nie je práve lacnou záležitosťou.

Manželka sa nakoniec zmierila aj s finančnou náročnosťou zbierania modelov. „Aj keď zo začiatku mi vyčítala, že to veľa peňazí žerie, vždy keď mi prišiel balík, ona bola prvá, ktorá ho rozbaľovala,“ hovorí so smiechom R. Maleček, ktorého najdrahší model v zbierke stál 130 eur. Týchto modelov je len tisíc na celom svete. Paradoxne druhé autíčko, ktoré stálo rovnakú sumu, je z papiera.

„Chcel som kovový model, plastový, plechový, odlievaný, kombinovaný aj papierový. Všetky som už mal, len papierové nie. Tak som zháňal niekoho, kto mi ho zlepí, lebo ja to už s Parkinsonovou chorobou nedám,“ povedal R. Maleček s tým, že sa chystá dať si vyrobiť ešte ďalšie takéto modely.