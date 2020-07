Do Chorvátska už odleteli prví dovolenkári priamo z bratislavského letiska! Stalo sa tak v nedeľu popoludní. Novú pravidelnú linku Bratislava-Split zabezpečila slovenská letecká spoločnosť. Lietať bude dvakrát týždenne, vždy v stredu a v nedeľu. Pravidelnú linku do Splitu obnovili po ôsmich rokoch.

Záujem o lety do Chorvátska je stále veľký, preto spustili linku hneď, ako to bolo možné. „Často sa nás ľudia pýtali, prečo sa nelieta z Bratislavy do Chorvátska, teraz to tu konečne je," povedala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. Pravidelnú linku zabezpečuje slovenská letecká spoločnosť AirExplore

Všetky lety budú, samozrejme, sprevádzať bezpečnostné opatrenia, ktoré zahŕňajú osobné ochranné prostriedky pre posádku, dezinfekciu rúk aj lietadiel, pre cestujúcich sú povinné rúška. Lietadlá sú vybavené HEPA filtrami, ktoré slúžia na filtráciu vírusov, vzduch v lietadle sa obmení raz za 4 minúty.

Posádka prvého liedadla do Splitu. Zdroj: paj

Medzi Bratislavou a Splitom bude lietať Boeing 737-800, ktorý má 189 miest. Lietať sa bude vždy v stredu a v nedeľu. Každú stredu bude odlet z Bratislavy o 13.35 h a odlet zo Splitu o 16.05 h. V nedeľu budú odlety z Bratislavy o 15.05 h a zo Splitu o 17.35 h.

Prekvapí aj cena letu. Jednosmerná letenka stojí 69 eur, čo nie je žiadna závratná suma. Najmä ak uvážite, že cesta autom vás takisto niečo stojí, navyše je - najmä pre vodiča - únavnejšia.

Riaditeľ AirExplore Martin Štulajter prišiel vyprevadiť posádku lietadla aj prvých cestujúcich. Zdroj: Dárius Pavlák

„V prvom lete je len niečo vyše 50 cestujúcich a 12 ich poletí naspäť, lebo je to novinka a lístky sa predávali krátko. Ale myslím, že sa to rýchlo rozbehne. Ja sám dnes nemôžem letieť, lebo mám neodkladné povinnosti, ale chystám sa využiť tento let v auguste aj s rodinou,“ prezradil nám riaditeľ AirExplore Martin Štulajter, ktorý prišiel vyprevadiť posádku lietadla aj prvých cestujúcich. Riziko nákazy je podľa Štulajtera v lietadle nižšie aj vďaka kratšiemu trvaniu cesty oproti iným hromadným dopravným prostriedkom.

V prípade, že by prekoronavírus prišlo k zákazu letov do Chorvátska, spoločnosti by podľa Štulajtera nezostalo nič iné, len lety zrušiť. „Dobrovoľne sme sa však dohodli so spoločnosťou, ktorá poskytuje platobnú bránu, že finančné prostriedky, ktoré prídu za letenku, naša spoločnosť dostane až po vykonaní letu. To znamená, že ak sa let neuskutoční, tak klient dostane svoje peniaze hneď naspäť,“ doplnil riaditeľ spoločnosti.

Janka sa korony vôbec neobáva, lebo v Chorvátsku budú v súkromnom dome. Zdroj: Darius Pavlak

Janka (37) Bratislava: Korony sa nebojíme, lebo máme v Chorvátsku súkromný dom, takže sa nebudeme stretávať s veľa ľuďmi, budeme hlavne oddychovať. Navyše lietadlo je podľa mňa bezpečnejšie ako ísť autom a po ceste sa všeličoho dotýkať. Liedadlo je čisté a zabezpečené, ale dezinfekciu so sebou máme.

Katka a Martin by išli do Chorvátska autom, ale takto je to oveľa pohodlnejšie aj lacnejšie, pochvaľujú si. Zdroj: Darius Pavlák

Katka (47) a Martin (47), Bratislava: Ideme na týždeň a nebojíme sa, ideme na ostrov, kde žije len 20 ľudí a koronu tam vôbec nemajú. Volali se s domácimi. Toto miesto poznáme, ideme tam štvrtýkrát. Nebyť tohto letu, išli by sme autom, takto je to oveľa rýchlešie, pohodlnejšie a aj lacnejšie. Jeden let nás stál 69 €, benzín by bol drahší.

Roman (55) z Hornej Stredy sa rozhodol ísť podporiť Chorvátov, ktorí žijú z cestovného ruchu. Zdroj: Darius Pavlák

Roman (55) Horná Streda: Táto linka je podľa mňa dobrý nápad a rozhodol som sa ísť podporiť Chorvátov, ktorí žijú z cestovného ruchu. Myslím, že aj oni by podporili nás, sme blízke národy, a vlastne nás aj podporujú tým, že si kupujú naše autá. Idem do apartmánu na súkromie, na 14 dní, takže korony sa nebojím. Nebudem sa stretávať s veľa ľuďmi, chorvátske pláže sú dosť veľké, aby sa dal dodržať odstup.

Barbara (31) sa prišla s dcérkou pozrieť na odlet lietadla a dovolenku v Splite majú naplánovanú na august. Zdroj: paj

Barbara (31), Bratislava: Prišla som sa s 9-mesačnou dcérkou dnes pozrieť na odlet lietadla, lebo priateľ organizoval let do Splitu. My plánujeme ísť do Chorvátska na pár dní v auguste. Niekam na súkromie, aby sme mali pohodlie s bábätkom. Strach z korony máme pri ceste do Chorvátska rovnaký, ako máme aj tu, a vieme sa rovako aj ochrániť. Hygienické návyky tam budeme dodržiavať rovnako ako doma. Dcérka síce poletí prvýkrát, ale do Splitu je to kratučký let, takže je to ideálna príležitosť vyskúšať, ako to zvládne.

