Zámena manželiek je jednou z česko-slovenských šou, ktoré nás hádam nikdy neprestanú prekvapovať. Poriadna dávka exotov, vulgarizmy, rodinné drámy, hádky a špina či bordel - to nás jednoducho baví.

Jednou zo zapamätateľných tvárí sa stalo aj kontroverzné, agresívne, no malé žieňa z Kladna, ktoré médiá zvyknú označovať aj ako špinďúru Luciu. Tá si veru v telke urobila poriadnu hanbu.

V šou priznala štyri deti, no neskôr vyplávalo na povrch, že v skutočností ich má až osem. Nie všetky sú však pri mame, štyri chúdence jej odobrali, pretože sa o ne údajne nevedela dostatočne postarať.

Na obrazovkách odhalila spoločnú, no za to riadne zanedbanú domácnosť s vtedajším partnerom Standom, ktorý údajne smrdel ako výkaly. Podľa jej slov, vraj z práce. Na konci šou sa však rozišli a čoskoro si našla novú lásku. Zahľadela sa do bývalého spolužiaka Michala, ktorý bol v minulosti odsúdený za vraždu. Posedel si 12 rokov, pretože na námestí v Rakovníku dvakrát bodol pod vplyvom alkoholu a marihuany iného muža.

Dvojica pôsobila zvláštne už od prvého momentu. Z verejných príspevkov na sociálnej siete bolo zrejmé, že ich vzťah je premenlivý asi ako počasie. Po krátkej dobe prišla svadba, no s ňou aj viaceré rozchody, ktoré nikdy dlho nevydržali. Na minuloročného Valentína pridala Lucia viacero príspevkov. "Mišáne, moc ťa milujem, krásneho Valentína," napísala v osudný deň. O niekoľko hodín pridala ďalší status, ktorý znel "Krásneho Valentína, láska moja milovaná." No idylka zjavne netrvala dlho, pretože ešte v ten istý deň sa s manželom pravdepodobne pohádali. "Radšej veríš kamarátom, než vlastnej manželke. Michal, tebe je to jedno, čo sa stane, čo," napísala do tretice.

