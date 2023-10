Marta Kubišová (80) sa znova borí so zdravotnými komplikáciami. Po nedávnych problémoch s dýchaním spevácka legenda skolabovala.

Kubišovú už v minulosti sprevádzali problémy so zdravím. Počas covidu sa bála čo i len vyjsť na ulicu a nenavštevovala ju ani vlastná dcéra. „Trpím chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a chytiť covid by pre mňa mohlo byť fatálne,“ zverila sa vtedy pre portál aha.cz. Podľa informácií českého Blesku mala ešte v lete pre horúčavy problémy s dýchaním, teraz pre zmenu skolabovala v dôsledku dehydratácie.

Marta Kubišová svoje minuloročné 80. narodeniny oslávila veľkolepo v pražskej Lucerne. Slávu si užila, priazeň fanúšikov ju teší, no už túži po anonymite. Zdroj: Khalil Baalbaki

Bola prevezená do nemocnice, kde ju lekári dali do poriadku. „Snažím sa teraz piť aspoň 1,5 litra tekutín denne. Ale musím sa šetriť. Mrzí ma to, ale necítim sa ešte dobre. Keďže stále pijem vodu, som často na toalete, a tak sa radšej držím blízko nej,“ zverila sa telefonicky a s úsmevom vo vysielaní ČRo Dvojka Kubišová. Fanúšikov premkol strach o umelkyňu aj v lete minulého roka, keď bola na náročnej operácii perforácie čriev.

