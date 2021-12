Sympatická Ewa Farna si nikdy nerobila ťažkú hlavu zo svojích bujných tvarov. Naopak, ukazuje aj iným ženám, nech sa postavou zbytočne nezaťažujú a užívajú si. Jednou fotografiou, ktorú zdieľala na svojom instagramovom profile, svojim fanúšikom doslova vyrazila dych. Napísala k nej: „Pozdrav z najnovšieho fotenia. Z cyklu ‚Natlačili ma do veľkosti 36’.” Fanúšikovia speváčku oblečenú v sexi priliehavom pletenom komplete s odhaleným bruchom, zahrnuli pochvalou.

Tu si pozrite fotografiu, ktorou všetkým vytrela zrak.

Nedávno však prekvapila opäť. Len pred dvomi rokmi prieviedla na svet syna a čoskoro sa stane mamou po druhýkrát. Pochválila sa totiž novou fotkou, ktorá všetko prezrádza. "Ako som sľúbila - tu je tracklist a zadná strana dosky UMAMI. Toto “dieťa” v podobe albumu sa zrodí so začiatkom decembra. Potom ako je vidieť, je na ceste aj ďalšie. Neviem zatiaľ ako bude znieť, ale je jasné, že to bude veľká srdcovka," napísala Ewa. Fotografia je urobená šikovne, je na nej vidno nielen album, ale aj jej tehotenské bruško. Pristane jej to, však?

Takto vyzerala speváčka Ewa Farna v minulosti:

