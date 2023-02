V tejto vášni jej pomáha najmä partner Jaroslav Bednár, ktorý je klenotník a šperkár. Tak získala profesionálne zázemie v klenotníckom dome, ktorý patrí patrí práve jemu. Neprejde deň, aby obľúbená moderátorka nezdieľala svoje nové kúsky aj na svojom instagramovom profile, kde si aj vďaka tejto záľube našla množstvo ďalších obdivovateľov. Veď napokon aj sama tu o sebe píše: "Som kreatívna duša: vymýšľam šperky pre fajnšmekrov."

Jej kreatívne produkty často prezentuje aj jej dcéra Ema, ktorá žije v Paríži a venuje sa móde profesionálne, rovnako ako aj svojej značke "som bohyňa". "Túžim po tom, aby si všetci uvedomovali, že hodnota pravého šperku je predovšetkým emocionálna, lebo má príbeh a v ňom posolstvo. Vždy vám bude niečo alebo niekoho pripomínať," napísala Soňa k fotografii akvamarínového prsteňa.

Ako uvádza portál život.pluska.sk, prstene vraj vytvára intuitívne a vyzerá to, že intuícia tejto dámy je naozaj luxusná. Na tvorbu využíva vzácne kovy v kombinácii so smaragdami, s rubínmi, so zafírmi a s perlami. „Kombinujem druhy, tvary, výbrusy, farby. Aj ich samotná kombinácia je vždy unikátna, lebo tá o vás môže všeličo prezradiť. Každý prstienok je jedinečný, tak ako je jedinečný každý kamienok. Tak ako je jedinečná každá žena. Individualita. Práve šperk to vie krásne vystihnúť. Hoci ukrýva vaše tajomstvá, ale iba vy rozhodujete o tom, čo ním chcete svetu o sebe prezradiť,“ vysvetlila moderátorka.

