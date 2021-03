Keď pred pár dňami zomrela kráľovná československého šansónu Hana Hegerová (†89), bol to šok! Hoci už dlhšie mala zdravotné problémy a práve pre ne presne pred desiatimi rokmi ukončila koncertnú činnosť, jej smrť mnohých zaskočila. O tom, že bola našou najlepšou šansonierkou nepochybuje nikto, mnohí však nemajú jasno v tom, či bola Slovenka alebo Češka, keďže desaťročia žila v Prahe.

Hana Hegerová v rokoch 1951 – 1953 absolvovala dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave a začínala v divadle Petra Jilemnického v Žiline. Počas divadelných prázdnin účinkovala aj v legendárnej bratislavskej Tatra revue.

Piaf z Prahy bola Slovenka

V roku 1958 ju však prijali do pražského divadla Rokoko a v roku 1961 do divadla Semafor. Presťahovala sa do Prahy, neskôr hosťovala v Nemecku, Švajčiarsku a dva roky aj v parížskej Olympii, kde dostala prezývku Piaf z Prahy. Koncertnú činnosť ukončila v roku 2011.

Hoci Hana Hegerová žila v Prahe, vždy mala blízko k Slovensku, kde sa narodila a pred pár rokmi prezradila aj to, že po smrti sa na Slovensko chce vrátiť. „Chcem, aby môj popol vysypali do Dunaja. A tá prázdna urna bude na hrobe, kde sú pochovaní moja maminka a môj syn,“ povedala pre český týždenník Vlasta.

Na svet prišla 20. októbra 1931 v Bratislave v rodine riaditeľa banky. Jej mama však pochádzala zo starého zemianskeho rodu Čelkovcov, ktorý v 15. storočí na Považí založil obec Čelkova Lehota.

Podľa starostu Juraja Čelka zeman Benedikt Čelko dostal obec ako dar od majiteľa Považského hradu Ladislava Podmanického. Dodnes v tejto neveľkej obci žije veľa Čelkovcov a všetci, tak ako každý Čelko na Slovensku, sú vraj potomkami tohto významného zemianskeho rodu.

Erb so sovou

Zaujímavý je erb Čelkovcov, ktorý sa nachádza v ich rodinnej hrobke v kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, kde Čelkovci stáli i v čele mesta ako volení richtári.

V erbe je sova prestrelená šípom, sediaca na pni vyrastajúcom z pahorku. Šíp, ktorým je sova prestrelená, má symbolizovať spojitosť so smrťou.

Z Čelkovej Lehoty pochádzala aj mama Hany Hegerovej, žila však v neďalekej Domaniži, ktorá má dnes len niečo vyše 1 600 obyvateľov, no kedysi to bola veľmi významná obec a jej história siaha do 15. storočia.

Jantárová cesta

Cez Domanižu viedla v minulosti známa Jantárová cesta z Petrohradu do Benátok a v Budapeštianskom múzeu je uložený bronzový poklad, ktorý sa našiel práve v Domaniži. Píše sa o tom v knihe, ktorá vyšla pred tromi rokmi pri príležitosti 750. výročia od prvej písomnej zmienky o obci.

V Domaniži žilo viacero zemianskych rodov, medzi nimi aj Čelkovci. Na konci obce je aj kaštieľ. Jeho poslednou majiteľkou bola barónka Melánia Schwaben Durneissová a tá ho pred druhou svetovou vojnou darovala deťom a dlhé desaťročia tam bol detský domov. Kedysi však vraj stál v Domaniži aj veľký hrad.

Povesť o veľkom hrade

Existuje aj povesť o domanižskom hrade, ktorú zverejnil bývalý domanižský učiteľ Gejza Sádecký. Hrad už síce neexistuje, zachovala sa však rytina z roku 1686, na ktorej vidno, ako vyzeral. Povesť hovorí o tom, že keď sa syn grófa Draškoviča oženil s pôvabnou a krehkou Jasnou, prišli žiť do Domaniže. Pokoj tu však nemali. Vyľakali ich najskôr časté výjazdy Turkov, neskôr bandy lúpežných povstalcov. Mladí Draškovičovci sa vtedy uchýlili na Lietavský hrad a po porážke Turkov sa rozhodol majiteľ Domaniže postaviť podľa vzoru bohatých zemepánov vlastný hrad. Keď ho postavil, dúfal, že hrad tu udrží aj jeho manželku, tej však Pešť a Viedeň tak chýbali, že po pár rokoch od muža ušla. Po nejakom čase opustil hrad aj mladý pán Draškovič, hrad začal chátrať a dielo skazy zavŕšil požiar.

Piesne, ktoré hovoria

Či už to bolo tou múdrou sovou v erbe alebo niečím iným, podľa textára Ľuboša Zemana je najvýstižnejšou charakteristikou reperoáru Hany Hegerovej to, že spievala vždy piesne, ktoré hovoria.

„Bolo o nej známe, že nevezme do úst slovo, ktorému neverí. Preto jej texty písali velikáni českej pop kultúry a divadla ako Jiŕí Suchý, Pavel Kopta, Petr Rada či Michal Horáček,“ vysvetľuje Zeman.

Podľa neho bola asi jediná , ktorá frankofónny žáner šanzónu spievala v češtine tak prirodzene, akoby sa zrodil v Prahe.

Rodená Bratislavčanka žijúca v Prahe ale naspievala úžasné piesne aj vo francúzštine, nemčine a slovenčine. Na pódiu bola vždy elegantná a doslova hypnotická.

Dáma, na ktorú sa nezabúda.