Zdravotná sestra Adriana (50) pracuje na ortopédii, ale teraz pomáha na covid oddelení. Svoju totožnosť však nechce zverejniť. Zdroj: archív

Ste dlhoročná sestra na ortopédii. Prečo ste zobrali prácu na ARO s covid pacientmi?

- Ako sestra pracujem už tridsať rokov a beriem to ako poslanie. Aj keď sa napríklad niekomu niečo stane na ulici, nedá mi to a musím pomôcť. Toto vnímam tak isto. Stalo sa to, je to moje povolanie a robím ho. Teraz som na ARO druhý týždeň.

Aká nálada panuje v nemocnici?

- Sme dosť vyčerpaní a znechutení. Nejde len o zdravotníkov, ale o všetkých ľudí, z ktorých mnohí už prišli o prácu. Trvá to dlho a medzi ľuďmi panuje pochmúrna nálada, čo má dosah aj na nás, zdravotníkov.

Je pre zdravotníkov súčasná situácia ťaživejšia ako pre ostatných?

- Oveľa viac. V zdravotníctve sa každé oddelenie skladá z ľudí, ktorí si robia svoju stálu prácu. Teraz mnohých preradili z ich práce do inej a musia sa učiť úplne nové veci.

Aké to bolo pre vás?

- Pri prvej vlne sme museli vnímať nové obmedzenia tak ako všetci ostatní. Protikoronavírusové opatrenia sa robili na kolene a nikto nám nevedel povedať žiadnu presnú informáciu. Z priestoru, v ktorom sme predtým fungovali všetci, sa zrazu stali dve zóny – covidová a necovidová, a to za plnej prevádzky nemocnice. Bol to ukrutný nápor. Niektoré oddelenia potom uzavreli a začali nás presúvať do iných. Mňa dali na urgent, kde je úplne iný systém práce ako na ortopédii.

V čom bola vaša práca zrazu iná?

- Ja robím už tridsať rokov na klinike, kde máme len určitý počet zákrokov. Samozrejme, že mám aj všeobecné vzdelanie, ale za ten čas som pôsobila iba vo svojom odbore. Na urgente som sa musela zaúčať vo veľkej rýchlosti. Nemal mi kto vysvetliť, čo mám robiť. Koľkokrát som tam ostala sama! Bola to obrovská záťaž na moju psychiku i fyzickú kondíciu, navyše som mala väčšiu zodpovednosť za ľudí. Keď som si tam konečne zvykla, situácia sa upokojila a išla som späť na svoje oddelenie.

Lenže nákaza opäť zosilnela a znova treba pomáhať...

- Pri druhej vlne pandémie nastalo to, čo pri prvej. Naše oddelenie zatvorili a personál porozdeľovali tam, kde chýbali sestry. Ja som sa dostala na ARO.

Tam sú pacienti na umelých pľúcnych ventiláciách?

- Áno, presne tak. Aktuálne prechádzam veľkou hrôzou. Naozaj dobrú ARO sestru zaúčajú mesiace, aby mohla robiť všetko, čo k tomu patrí. Teraz si predstavte mňa, človeka z ortopédie, ktorý sa zrazu ocitne pri korona lôžkach. Musím však povedať, že kmeňové sestry na ARO sú zlaté a snažia sa nás narýchlo zaučiť, aj keď sa to tak jednoducho nedá. Zo mňa ARO sestra ani za týždeň, ani za mesiac nebude.

Akú máte na oddelení ARO úlohu?

- Som skôr na výpomoc, ale už nás zaúčajú aj na podávanie liekov a obsluhovanie prístrojov. Pomaly sa učíme. Problém je hlavne v tom, že ako 50-ročnej mi už hlava neslúži tak ako 20-ročnému človeku. Cítim, že mám problém naučiť sa nové veci, pričom pracovať na ARO je naozaj vysoko odborná činnosť. Je to, ako keby ste posadili vodiča autobusu do boeingu a povedali mu: Odleť s 300 pasažiermi a bezpečne pristaň! Je to šitie horúcou ihlou, ale musím povedať, že v spolupráci so sestrami z ARO sa snažíme čo najviac sa naučiť a prísť na to, čo robiť, aby sme im čo najviac pomohli. Nikdy to však nebude taká pomoc, akú by potrebovali.

Sú už sestry na ARO veľmi vyčerpané?

- Určite. Sledujem ich, tak vidím, že áno. Predtým tam mali jedného, najviac dvoch pacientov na jednu sestru. Teraz má jedna troch či štyroch. My, sestry z iných oddelení, sa im snažíme pomôcť, no v žiadnom prípade ich nemôžeme kvalifikovane nahradiť. Počtom je nás síce dosť, ale kvalifikáciou nie. To však nie je problém, ktorý nastal teraz. Už odkedy sa kričalo, že chýbajú sestry, že starnú a mladé neprichádzajú?

To znamená, že teraz sa tento problém iba viac ukázal?

- Presne. Doteraz sa to vždy nejako zaplátalo, lebo nebol taký nápor pacientov. Teraz sa však ukázalo, že reformy v zdravotníctve treba a že to, čo sa kričalo, bola pravda. Sestry jednoducho nie sú. My sme nemali možnosť ísť do zahraničia. Ale teraz skoro žiadna sestra s vysokoškolským vzdelaním nekončí doma. Všetky idú von, pretože v okolitých štátoch im oveľa lepšie zaplatia. Choďte do hociktorej nemocnice a pozrite sa na sestry! Väčšina má viac ako päťdesiat rokov. V tom veku, keď moja mama aj sestra šli pomaly do dôchodku, ja musím prijímať obrovské množstvo nových informácií.

Ako vyzerá váš bežný deň na ARO? Odpracujete štyri hodiny a potom si môžete oddýchnuť?

- Celkovo sme v práci 12 hodín v kuse. Už sa nestriedame len po štyroch hodinách, ale rôzne. Záleží aj na tom, kto koľko vydrží. Na pauzu máme niekedy hodinu, niekedy dve. Za ten čas sa môžeme najesť, oddýchnuť si a doplniť tekutiny. Koľkokrát sa však stalo, že sestra z ARO išla na pauzu a do toho zazvonil telefón, že sa musí vrátiť. Navyše práve tie, čo sú na pauze, musia prijímať nových pacientov. Kým ich vyvezú na oddelenie a urobia okolo nich základné veci, prejde niekedy aj viac hodín. Takže po prijatí pacienta si možno dajú dva glgy vody, idú na toaletu a striedajú baby, ktoré sú dnu už dlho.

Ako ste chránení proti nákaze?

- Špeciálnym oblekom. Je tam dokonca jeden človek, ktorý nás iba oblieka. Väčšinou je to sanitár alebo ošetrovateľ. Keď tam nie je, pomáhame si sami.

Aký je postup obliekania?

- Pod oblekom máme len spodnú bielizeň. Na tú ide jednorázová bielizeň a návleky na nohy. Potom si dáme rukavice, masku, overal a jednorazový hrubý plášť. Rukavice máme celkovo troje a na tvári máme aj štít. Nakoniec nás polepia, aby nevznikla žiadna škára, cez ktorú by sme sa mohli kontaminovať, a vchádzame na oddelenie. Vychádzanie von je komplikovanejšie, pretože zahŕňa dezinfekciu každej vrstvy obleku, aby sa predišlo nákaze. Na konci sa ideme vždy aj osprchovať.

Ako dlho sa dá v obleku vydržať bez prestávky?

- Možno aj 8 hodín, ja som v ňom bola zatiaľ najviac 6.

Ako sa v ňom cítite?

- Niekedy je mi v ňom zima, niekedy zase teplo. Ten oblek neprepúšťa pot, čiže keď som vo švungu a zrazu ostanem 10 minút sedieť, je mi strašná zima, lebo som spotená a začínam chladnúť. Musím sa preto postaviť a poprechádzať. Problémom je aj biorytmus. Musím sa nastaviť tak, aby som niekoľko hodín vydržala bez pitia či toalety. To znamená, že musím dodržiavať veľmi prísny pitný režim. Momentálne sledujem svoje telo, aby som zistila, kedy sa môžem poslednýkrát napiť, aby som v obleku vydržala tých 4 až 6 hodín. Toto sú veci, ktoré pre normálnych ľudí musia znieť šialene, ale je to asi niečo také, ako keď sa pred cestou autobusom nenapijete, lebo viete, že tam budete sedieť 4 hodiny. Avšak v takej situácii ste len raz za čas, my ju zažívame dennodenne. Je to dosť veľká záťaž hlavne pre nás, ktoré máme okolo päťdesiatky-šesťdesiatky, pretože s vekom prichádzajú aj zdravotné problémy.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí podceňujú pandémiu?

- Postavila by som ich k lôžkam na ARO. Bolo mi do plaču, keď som prišla vyčerpaná z celodennej služby a pustila si správy, v ktorých som videla protestovať tisícky ľudí bez masiek. Ostala som sedieť v nemom úžase. Ja viem, že v opatreniach začína byť chaos, ale treba dodržiavať aspoň tie základné, ako sú rúška, umývanie rúk, hygiena a odstupy. To sú veci, ktoré človeka až tak neobmedzujú. A ďalšia vec je zodpovednosť. Keď sa človek cíti zle, tak by mal ostať doma. Základ je, aby sa ľudia chovali tak, aby nenakazili iných, ale aby sa aj oni sami chránili pred nákazou. Nálady v spoločnosti sa zmenili, lebo zmizol strach. Niektorí to berú tak, že sa ich to netýka, lebo sú mladí. Ale máme nechať tých starých a chorých umrieť? Nemocnice sa plnia, darmo sa hovorí, že sme prístrojovo vybavení. Tie prístroje nemá kto obsluhovať. Sestry na ARO sú už vyčerpané.

Dokedy to takto vydržíte?

- To neviem povedať. Aj keď máme toho veľa, zatiaľ sa vieme zaprieť a ísť ďalej. Najhoršie je, že pacienti stále pribúdajú. Cítiť ten nárast.

Aká je tendencia do budúcnosti?

- Ľudia to vnímajú tak, že „však už koľkí sa vyliečili“. Pacient na ARO sa však nevylieči za týždeň ani za dva. Na pľúcnu ventiláciu sú ľudia pripojení aj tri týždne či mesiac. To znamená, že keď je lôžko obsadené, ďalší pacient sa naň tak rýchlo nedostane. Ak sa nemocnice zaplnia, nevieme, čo bude ďalej. Všetci sa upokojujú, lebo to „klesá a ideme dobrým smerom“. Možno klesajú počty pozitívnych, ale stále pribúdajú ľudia, ktorí potrebujú ventilátory a oddelenia JIS.

Fotografie, ktoré vyrazia dych Zverejnené fotografie zachytávajú nočnú službu na covid oddelení Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici Trnava. Nafotil ich Michal Burza pre ministerstvo zdravotníctvo. Ukazujú ťažkú prácu zdravotníkov v súčasnej situácii. Podľa posledných prieskumov síce rastie počet ľudí, ktorí pandémiu berú vážne, no stále sa objavujú komentáre, že všetko je to vymyslené. „Veľmi nás to mrzí. Obzvlášť vtedy, keď sa takéto postoje pretavia do správania, ktoré ohrozuje ďalších ľudí, z ktorých časť skončí na lôžkach. Aj preto je dôležité neustále zobrazovať tvrdú realitu z nemocníc, ťažkú prácu zdravotníkov a boj, ktorý musia zvádzať s koronavírusom,“ vysvetľuje ministerstvo. „Toto nie je abstraktná choroba, neprejavuje sa len v číslach a štatistikách, má svoje tváre, konkrétne obete a konkrétnych hrdinov, ktorí idú na dno síl. A žiaľ, táto choroba má aj svojich antihrdinov, ktorí sa prejavujú najmä na internete. Niektoré z takýchto prejavov sme sa rozhodli do týchto fotiek vložiť, aby vynikla ich absurdnosť,“ dodáva rezort zdravotníctva.

