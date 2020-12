Riaditeľ veľkošarišského pivovaru Ján Čerkala začal pracovať v podniku hneď po skončení gymnázia. Chcel byť vojakom, ale keď ho neprijali na vysokú školu, zamestnal sa ako brigádnik a začal robiť v sladovni, aby len tak nesedel doma.

Postupne prešiel mnohými pozíciami - od majstra cez rôzne vedúce funkcie a dopracoval sa až k riaditeľskej stoličke. Paradoxne, v týchto dňoch, keď sa podniku darí najlepšie (v histórii závodu ide o tretie najvyššie množstvo vyrobeného piva), sa rozhodol odísť do dôchodku.

Podľa jeho slov, k zvýšenej výrobe prispela pandémia. „Hoci ešte počas prvej vlny sme vyliali do kanála nespotrebované pivo z reštaurácií za milión eur, v ďalších mesiacoch sa správanie Slovákov úplne zmenilo. Keďže sú krčmy zatvorené a produkcia čapovaného piva klesla, ľudia si začali vo veľkom kupovať fľaškové dvanástky. Zrejme pracujú z domu a tam si doprajú fajnovejšie produkty,“ usmieva sa sladovnícky majster.

Ján robil v pivovare ešte za komunistov, neskôr zažil divokú privatizáciu, či časy, keď sa pivovar dostal do rúk Juhoafričanov. „Na to obdobie spomínam rád, pomáhali nám rozvíjať podnik, v mnohých smeroch mysleli dopredu,“ hovorí muž, ktorého podpis je od roku 2001 na etikete každého piva.

„V tom čase sme zmenili aj dizajn fliaš. Sused mi dokonca vravel, že sme museli aj zmeniť receptúru, lebo pivo viac chutí. Nebola to pravda, dbáme totiž na pôvodnú receptúru, v ktorej ide ide o čisto prírodný produkt – nachádza sa tam iba voda, slad a chmeľ. Nepridávame žiadnu chémiu, aj kvasnice používame iba prírodné,“ vysvetľuje Ján. Počas rokov zmenili iba to, že už nevaria v starých medených varných kotloch, ale v nerezových nádobách riadených počítačmi. V súčasnosti je celý proces zautomatizovaný, sládok sleduje celý proces cez počítač.

Počas štyroch desaťročí zažil Ján príjemné i zložité chvíle. Najhoršie boli, keď musel zrušiť výrobu v Topoľčanoch a prepustiť vyše 150 ľudí, čo však bol jediný spôsob, ako udržať aspoň výrobu vo Veľkom Šariši, kde teraz pracuje 560 zamestnancov.

Jedno mu nebolo ani vtedy, keď kolega počas sanitácie varných tankov pustil do piva prípravok určený na čistenie a 600 hektolitrov už odležaného piva pripraveného na plnenie museli vyliať. „Rovnaké množstvo putovalo do odpadovej šachty, lebo kolega si pomýlil ventil a celú várku vypustil do kanalizácie,“ vysvetľuje, dnes už so smiechom, hoci ako prízvukuje „ani vtedy sme z toho nerobili tragédiu!“

Dnes už veselo spomína aj na to, ako si u nich uskladnili pestovatelia víno: „V tom čase sa pravidlá bezpečnosti nedodržiaval tak striktne ako dnes. Podnikom sa preto namiesto vône z varenia piva šírila vôňa prevareného vína s klinčekmi. Ešte po rokoch sme kde-tu v závode nachádzali zabudnuté sudy s vínom,“ dodáva najdlhšie slúžiaci sládok na Slovensku.

Za štyri desaťročia si Čerkala vybudoval aj profesionálnu deformáciu. V krčme sleduje, ako sa kto zatvári, keď pije pivo z ich výroby. Či sa netvári prekvapene z toho, že má pivo horšiu či lepšiu chuť: “Ani jedno nie je dobré. Lebo pivo má byť vždy rovnaké.” No a na otázku, ktoré je podľa neho najlepšie pivo na svete, odpovedá jednoznačne: “Plzenské.” Jeho tajomstvo je vraj v mäkkej vode, o čom jeho vynálezca v tom čase netušil.

Kto je sládok

Ide o vedúceho odborníka v pivovare počas varenia piva. V modernej prevádzke ide o funkciu hlavného technológa. Skúseností a zásahy sládka do výroby majú zásadný vplyv na konečnú kvalitu a chuť piva.

FAKTY:

výroba piva trvá mesiac

pivo typu plzenský ležiak sa varí 1 deň, 7 dní sa kvasí, 3 týždne sa musí odežať v ležiacich tankoch

ležiace tanky majú v pivnici pri -1 stupňov Celzia, dovedna 216 kusov, do jedného sa zmestí 250 hektolitrov piva

denne vyrobia 600 hektolitrov piva

v lete z podniku odchádza 100 kamiónov piva denne

vyrábajú najmä ležiak plzenského tipu

počas celej histórie pivovaru vyrobili 40 miliónov hektolitrov piva

najchutnejšie je tankové pivo, lebo nie je filtrované ani pasterizované