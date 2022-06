Šok v lese! Rodinka sa vybrala na hríby a do cesty jej vošlo NEZVYČAJNÉ zviera ×

Keď sa Igor Rentka so synom Tobiasom vybrali do lesa pri obci Žirany na hríby, ani vo sne ich nenapadlo, že namiesto plného košíka si domov odnesú nezvyčajný zážitok. Do cesty im totiž vošla naša najväčšia lasicovitá šelma, ktorá na Slovensku žije.