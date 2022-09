Situáciu sme monitorovali od štvrtkového (29.9.2022) rána na viacerých slovenských hraniciach. Najskôr sme sa vybrali na hádam najznámejší hraničný priechod v Petržalke, ktorý nesie názov Berg. Slováci ho obľubujú najmä kvôli výhodným nákupom v blízkej rakúskej dedinke Kittsee.

Na Bergu problém s kolónami v čase našej prítomnosti nebol. Všetko išlo úplne hladko. Rakúski policajti vykonávali kontroly poctivo a na monitorovanie situácie si priniesli aj dron. "Kontrolujeme hlavne kamióny a dodávky," vysvetlil usmievavý rakúsky policajt a predviedol nám, ako manévruje s dronom. Osobné autá kontrolovali skôr námatkovo.

Na hraničnom priechode v Jarovciach bola premávka už hustejšia. Nešlo však o žiadnu katastrofu, vodičov kontrola nezdržala o viac, ako 10 minút. "Mne tieto kontroly neprekážajú. Rátala som s tým a všetko v poriadku stíham. Stála som tu asi 7 minút," povedala usmievavá Diana (22), ktorá hranice prechádzala v dodávke. Rakúsky policajt s ktorým sa dohovorila po anglicky ju zobral nabok a skontroloval.

Cez hranice sa pokúšali dostať aj Jaroslava s Matúšom. "Síce je pravda, že nečakáme dlho, fakt iba pár minút, no toto nás aj tak nahnevalo," čertili sa v rade na kontrolu. Roman (40) stal v kolóne asi päť minút. "Rátal som so zdržaním, no čakal som horší scenár. Toto mi neprekáža." Poriadne nahnevaný však bol vodič českého kamiónu, ktorý nám odmietol prezradiť meno. "Mali tu nainštalovať nejaké skenery a nie zdržovať kamióny, ktoré sa ponáhľajú," vrčal spoza volantu.

Na záver sme sa vybrali na český hraničný priechod Brodské-Břeclav. Tu sa už kolóna vytvorila poriadna. Približne 5 kilometrov do oficiálnej hranice sme skončili v stojacej zápche, ktorá sa rozhýbala po 15 minútach, počas ktorých sme sa posunuli iba o kilometer. Po ďalších piatich minútach jazdy, teda kilometer a pól do cieľa sme znovu pribrzďujeme v kolóne, ktorá sa však našťastie, síce pomaly, no i tak stále hýbe. Zo zápchy sme sa vymotali po pól hodine.

Českí policajti na tomto priechode chytili, podľa ich slov viac ako 100 migrantov. "Schovaní sú rôzne. V autách, aj nákladiakoch. Doslova, kde sa dá," prezradil český muž zákona s tým, že našťastie neprišlo ku konfliktu, nebodaj napadnutiu.

Po pár minútach sme sa stali svedkom situácie, kedy polícia zadržala auto s poľskou ŠPZ, kde sa okrem vodiča-prevádzača nachádzalo aj niekoľko migrantov. O pár desiatok minút zase zadržali plný autobus utečencov. Počas našej prítomnosti zadržali českí policajti niekoľko skupiniek.