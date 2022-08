Východnou šachtou Bane Handlová ráno 10. augusta 2009 otriasol mohutný výbuch. Pochoval 20 baníkov a záchranárov. Podľa baníkov nebolo tajomstvom, že v podzemí Východnej šachty už niekoľko dní pred explóziou horelo, takže išlo o mimoriadne rizikové miesto.

Chlapi tam vraj ani nemali fárať a záchranné práce boli zle zorganizované. Preto bývalí baníci, ktorí nešťastie prežili, tvrdia, že za smrť ich kolegov môžu ľudia z manažmentu, ktorí zanedbali svoje povinnosti.

Dnes je Deň bielych ruží, teda 13. výročie tragickej smrti milovaných otcov, manželov či bratov. Mesto Handlová k tomu pridalo príspevok na sociálnej sieti, ktorý vyvolal kvôli priloženým fotografiám u mnohých rozhorčenie. "O 9.30 sa na znak posledného spojenia s týmito mužmi, na 5 minút rozozvučali zvony nášho kostola sv. Kataríny," píše sa v príspevku s tým, že sa od rána priebežne pokladajú kytice a vence k Pamätníku baníkov na ulici 29. augusta.

Kontroverzné sú však fotografie, ktoré sú priložené ku statusu. Zachytávajú niekoľko mužov, ktorí na sebe majú bicyklistický dres a kráčajú v prítomností bývalého premiéra Róberta Fica. Aby toho nebolo málo, na drese je navyše reklama smeráckeho župana Jaroslava Bašku.

"Mnohých komentujúcich táto skutočnosť poriadne zarazila. "Za mňa vrchol neúcty prísť k symbolu pamätného dňa Slovenskej republiky v cyklistickom drese a šortkách ako župan trenčianskeho kraja a na chrbte mať volebný slogan. Absolútne charakterové a ľudské dno," myslí si Laco a ani zďaleka nie je jediný.

"Keby tam prišiel takto obyčajný človek a položil tam hoci aj kyticu poľných kvetov, ktoré nazbieral počas bicyklovania je to ok, lebo by to bolo uctenie si tých chlapov, ale toto určite ok nie je," reagoval nahnevaný Karol. Alexander zase napísal iba: "to je hnus!"

"Tak toto si mohli páni odpustiť... Aspoň trošku úcty v tento deň," myslí si Aďa. Čo si myslíte vy? Dajte nám vedieť v ankete.

Anketa Myslíte si, že outfit mužov je nevhodný? Určite áno! 62% Vôbec nie. 31% Neviem sa vyjadriť. 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný