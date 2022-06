Včera medzi 18:40 a 19:00 sa vyskytla tromba nad obcou Kúty na Záhorí. V tom čase cez oblasť prechádzala supercelarna búrka, ktorá sa sformovala v oblasti Břeclavska na juhu Moravy. Bolo to práve neďaleko od miest, kde minulý rok tornádo napáchalo extrémne škody.

Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný. V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by o tornádo. To by už mohlo napáchať aj škody.

Po pondelkovej (13. 6.) večernej prehánke v Trnavskom kraji zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí celkovo v 16 prípadoch. Odstraňovali najmä popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali plynulú a bezpečnú premávku. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová.

Najviac práce mali profesionálni hasiči v okrese Senica, tiež Piešťany, Dunajská Streda a Galanta. Do akcií boli nasadení aj dobrovoľní hasiči z Prašníka, Sobotišťa, Holíča, Brodského, Gabčíkova, Kútov, Unína, Veľkých Úľan a Maduníc. "Celkom zasahovalo 22 profesionálnych príslušníkov a 37 členov dobrovoľných hasičských zborov. Na miestach udalostí bolo spolu 16 kusov hasičskej techniky," doplnila Košťálová.