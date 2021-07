Výstraha pre Trenčiansky a Banskobystrický kraj platí od 5.00 h do 16.00 h, pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj do 14.00 h. Pre Košický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred búrkami od 9.00 h do 16.00 h, resp. do 19.00 h.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra 65 - 85 kilometrov za hodinu," uviedol SHMÚ.

Meteorológovia upozorňujú aj na vysoké teploty v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.

