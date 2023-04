Počas vojny bol František Marek povolaný ako vojak armády vojnového slovenského štátu a prevelený na východný front. "V Bielorusku aj s ostatnými spolubojovníkmi na vlastné oči videl, aké zverstvá páchajú fašisti, po ktorých boku mali bojovať," približuje rezort obrany.



Vo veku 103 rokov zomrel 7. apríla v Žiline protifašistický odbojár František Marek. Bol posledným Slovákom, ktorý počas druhej svetovej vojny po boku talianskych partizánov bojoval proti Benitovi Mussolinimu. Zdroj: Erika ?ur?ov?

Morálny stav jednotiek sa prudko zhoršoval, Nemci ich vnímali ako nepoužiteľné a prevelili ich do Talianska, kde mali vykonávať opevňovacie práce. Marek od svojej jednotky utiekol spolu s ďalšími štyrmi Slovákmi. Pridali sa k talianskym partizánom a zapojili sa do protifašistického odboja. Bol trikrát väznený, nevyhol sa ani rozsudku smrti. "No ako zázrakom sa mu podarilo utiecť a pokračovať v odboji," približuje ministerstvo.



Vojnovému veteránovi Františkovi Marekovi udelili vlani v januári, pri príležitosti jeho 102. narodenín, vojenské vyznamenanie – Pamätnú medailu ministra obrany 3. stupňa.