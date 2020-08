Na Slovensku vznikne nové chránené územie, náchádzať sa bude v TEJTO časti krajiny

Na Slovensku by malo vzniknúť súkromné chránené územie Langáčské skaly v katastrálnom území Dubnice nad Váhom. Malo by mať štvrtý stupeň ochrany a výmeru sedem hektárov. Uviedol to predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dubnici nad Váhom Juraj Vanko, ktoré chce územie vyhlásiť.