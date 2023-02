09:20 Odrieknuté vlaky pod Tatrami

Slovenské železnice informujú o odrieknutých vlakoch pod Tatrami z dôvodu nepriaznivého vetreného počasia. Ide o nasledovné spojenia:

Os 8160 (Poprad-Tatry 8:04 - Štrbské Pleso 9:09) je odrieknutý v celom úseku.

Os 8162 (Poprad-Tatry 9:04 - Štrbské Pleso 10:09) je odrieknutý v celom úseku.

Os 8164 (Poprad-Tatry 10:04 - Štrbské Pleso 11:09) je odrieknutý v celom úseku. Informuje o tom iMeteo.sk.

Pod Tatrami odriekli vlaky Zdroj: facebook/ZSSK

09:17 V Žilinskom kraji komplikuje aj v sobotu ráno dopravu na cestách silné sneženie, vietor, pády stromov, zľadovatené úseky a šmýkajúce sa nákladné motorové vozidlá. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzany Šefčíkovej je najhoršia situácia v okresoch Dolný Kubín, Čadca a Martin.

Cestu I/18 medzi Žilinou a Martinom sprejazdnili v sobotu o 0.40 h a premávku úplne obnovili o 1.30 h. "Čakacia doba v kolónach bola od troch do ôsmich hodín," dodala krajská policajná hovorkyňa.

Doplnila, že na linke tiesňového volania 158 evidovali od piatkového (3. 2.) rána do 7.00 h v sobotu 519 hovorov. "Preverili sme 106 škodových udalostí, pri piatich dopravných nehodách sa ťažko zranili dvaja ľudia. Vyslobodených bolo 42 nákladných vozidiel," uviedla.



09:15 Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský pre TASR potvrdil, že situácia je zlá. Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí.

"Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko preto, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský. Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.

Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s päť až desať centimetrami snehu. Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné.

V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí. "Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní smien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka (3.2.) od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.

09:10 Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1. Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty.

08:45 Orkán PIT práve na Slovensku chytá druhý dych, mimoriadne silný vietor začína na našom území naberať na sile a o chvíľu nás čaká to najhoršie počasie z celého týždňa. Včera bolo veterno najmä na horách, no dnes bude situácia diametrálne odlišná: silný vietor dosiahne silu orkánu a mal by začať spôsobovať škody aj v mestách.

Na západnom Slovensku mali byť zaznamenané medzi 8:30 až 11:00 a na východe medzi 10:00 až 14:00. Vietor by mal k večeru slabnúť, no upokojí sa až neskoro večer. Vietor môže vyvracať menšie stromy. Informuje o tom iMeteo.sk.

08:40 Vyhlásená kalamita pre sneženie stále platí na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí. Rovnako tiež v Poprade, Kežmarku, Martine a Turčianskych Tepliciach. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneh komplikuje dopravu aj na ďalších miestach Slovenska.

08:35 Obmedzenia naďalej platia aj pre horské priechody. Pre nákladné vozidla nad desať metrov dĺžky uzatvorili horský priechod Donovaly, Príslop, a Kremnické Bane. Horský priechod Dobšiná je uzatvorený pre dopravu nad 3,5 tony.

08:30 V severných okresoch západného a stredného Slovenska je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov. V Námestove na cestách tretej triedy treba počítať tiež s tvorbou snehových jazykov. Mrznúce mrholenie je v Čebovciach a vo Veľkom Krtíši.

08:20 Cestári tiež upozornili, že cesty tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou a v Lučivnej sú pre silný vietor a záveje uzatvorené. Cesta druhej triedy medzi Srdiečkom a Bystrou je zjazdná len so snehovými reťazami. Tie sú nutné pre vozidlá nad 3,5 tony aj na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.

Cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) upozorňujú účastníkov cestnej premávky na výrazne zhoršené poveternostné podmienky na cestách v podtatranskej oblasti. Uvádza to PSK v súvislosti s predpoveďou počasia na piatok a sobotu 4. februára, sťažené podmienky sa v regióne dotknú ciest I., II. aj III. triedy. Na snímke aktuálna situácia v meste Poprad, historickej mestskej časti Spišská Sobota 3. februára 2023. FOTO TASR - Adriána Hudecová Zdroj: Adriána Hudecová

08:15 Zelená vlna RTVS informuje, že dopravu komplikujú aj popadané stromy na viacerých miestach Slovenska. Zasnežené a neupravené cesty sú tiež v okolí Prešova. S hustým snežením a neupravenými cestami treba počítať tiež na horskom priechode Fačkov a Čertovica.

Na severnom a strednom Slovensku sa môže v sobotu na horách vyskytnúť mohutná víchrica až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu tretieho stupňa. Veternejšie môže byť podľa neho na celom Slovensku. Na viacerých miestach treba počítať aj so silným snežením, snehovými závejmi či poľadovicou.

Očakávajte silnú víchricu

08:00 Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú, že vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, v priemere 110 až 120 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa nich extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Takto to v týchto dňoch vyzerá v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Silnejší vietor na horách sa môže podľa SHMÚ vyskytnúť aj inde. Pre viaceré okresy na severnom, strednom, východnom a južnom Slovensku platia výstrahy prvého a druhého stupňa.

Na celom území bude veternejšie aj mimo hôr, platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Na severnom Slovensku treba počítať tiež so silným snežením, miestami môže napadnúť od 20 do 50 centimetrov snehu. Meteorológovia vo viacerých regiónoch varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, ako aj poľadovicou.