Pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku veľa. Napriek tomu sme doteraz nemali žiadne darcovské centrum, kde by sa táto vzácna tekutina dala odoberať tzv. plazmaferézou, aby bolo plazmy viac. Všetko sa však mení.

Plazma sa u nás doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov.

Nemocnica Svet zdravia Galanta ako druhá v sieti nemocníc Svet zdravia rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy, čím sa chce aktívne podieľať na zvýšení objemu plazmy na výrobu liekov z nej.

„Veľmi ma teší, že po prvom darcovskom centre s plazmaferézou, ktoré sme otvorili v michalovskej nemocnici, dnes otvárame ďalšie práve tu, v Galante. Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Len v porovnaní s Českou republikou sme doteraz ročne získavali takmer o 800-tisíc litrov plazmy menej," povedal Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Ako uviedol, samostatný odber plazmy za účel jej vývozu na spracovanie nenahraditeľných liekov na Slovensku neumožňovala legislatíva. To všetko sa ale zmenilo. Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, nakoľko na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní.

Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 130 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac. „Životy pacientov s imunodeficienciou závisia od liekov z krvnej plazmy. Príbuzní týchto pacientov sa nás neustále pýtajú, ako môžu pomôcť. Od tohto roka konečne rodinám či priateľom týchto pacientov môžeme hovoriť, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy. Teraz už aj v galantskej nemocnici,“ vysvetlila Lucia Bodor, predsedníčka Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.

„Doteraz sme krvnú plazmu získavali odbermi celej krvi, z ktorej sme vedeli získať približne 260 ml plazmy. Plazmaferézou je výťažnosť plazmy 650 ml z jedného odberu, čiže týmto spôsobom dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Takýto odber trvá približne 45 minút a prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme,“ pokračuje Erika Slobodová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Galanta.

Dôležitosť darcovstva plazmy si uvedomuje aj slovenský boxer Tomi KID Kovács. Práve preto sa rozhodol podporiť myšlienku a stal sa ambasádorom odberov plazmy v galantskej nemocnici. „Zdravie a zdravý životný štýl idú ruka v ruke aj so športom. Celý život sa venujem aj týmto témam a veľmi ma teší, že sa na jednej z nich môžem teraz podieľať aj osobne. Sú ľudia, ktorým môžeme práve my, zdraví ľudia pomôcť len tým, že si prídeme na pár minút sadnúť na transfúzku a darujeme plazmu. Nás to nestojí nič a niektorým pacientom lieky z plazmy zachraňujú životy,“ dodal Tomi KID Kovács, ambasádor odberov krvnej plazmy Nemocnice Svet zdravia Galanta. Viac o tom povedal vo videu.

