Podľa primátora mesta Kremnica Alexandra Ferenčíka bol múr naposledy opravovaný pred štyridsiatimi rokmi. Za zrútenie vraj môžu prírodné podmienky. „Mrazová záťaž spôsobí, že zemina a voda natečená v škárach zamrzne a pri rozmŕzaní zväčší objem. Najhoršie je to pri nestabilnom počasí, keď je raz nad nulou, inokedy pod nulou,“ vysvetlil primátor. „Z pohľadu pána, ktorý vtedy na opravách pracoval, je zázrak, že to vydržalo tak dlho,“ dodal.

Časť Zechenterovho múru v Kremnici sa zrútila Zdroj: Mesto Kremnica

Mesto Kremnica s opravnými prácami počká na stabilné teplé počasie. Primátor odhaduje, že dať múr do pôvodného stavu by mohlo trvať dva až tri mesiace. Do tej doby chýbajúci múr nahradia dočasným oplotenám, a to preto, aby zabezpečili susediaci súkromný pozemok.

„Na práce budeme potrebovať kvalifikovaných remeselníkov, ktorých v dnešnej dobe už nie je veľa. Dáme si pozor, aby bol výsledný efekt dobrý,“ dodal primátor.

Zechenterovci žili v dome v Kremnici Zdroj: Jozef Sliacky

Meštiansky dom, ktorý dnes Kremničania poznajú ako Zechenterov dom, pochádza pravdepodobne z prelomu 15. a 16. storočia. Pri dome je ešte aj v súčasnosti zachovaná časť pôvodnej záhrady, ktorú v 19. storočí Gustáv Zechenter Laskomerský premenil na botanickú záhradu. Záhrada je od polovice 20. storočia vyhlásená za chránenú. Za bývalého režimu bolo v časti záhrady postavené kino a základná škola, ďalšia časť záhrady bola odstúpená v prospech evanjelickej cirkvi. V Zechenterovej záhrade rastú vzácne chránené staré ako tis červený či takmer 400-ročný dub letný, ktorý sa v roku 2013 stal stromom roka.