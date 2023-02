Na Slovensko sa v minulom roku doviezol odpad z deviatich európskych krajín. Najviac odpadu pochádza z Talianska. Väčšina dovezeného odpadu putuje na zhodnotenie do cementárne v obci Rohožník v okrese Malacky. Ministerstvo životného prostredia povolilo doviezť celkovo 648.165 ton odpadu. Vyplýva to z prehľadu rozhodnutí na cezhraničnú prepravu a dovoz odpadov vydaných v roku 2022, ktorý TASR získala na základe infožiadosti.

Odpad doviezli na Slovensko aj z Rakúska, Slovinska, Maďarska, Nemecka, Česka, Belgicka, Švajčiarska a Francúzska. Väčšina odpadu sa podľa prehľadu používa na spaľovanie.

Odpad na Slovensku končí v zariadeniach na zhodnotenie. Najviac odpadu smeruje do cementárne v Rohožníku. Odpad na spaľovanie sa dováža aj do cementárne v obci Horné Srnie v okrese Trenčín a do Považskej cementárne v obci Ladce (okres Ilava).

Zo zahraničia sa odpad dostáva aj do Zvolena, Pezinku, Dubnice nad Váhom, Žarnovice, Turni nad Bodvou, Bratislavy, Holíča, obce Slavec (okrese Rožňava) či Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica, vyplýva z prehľadu rozhodnutí.

Najviac dovážaný je horľavý odpad a zmiešané materiály z mechanického spracovania odpadu. Taktiež drevo, piliny, kaly z čistenia komunálnych odpadov, plasty a gumu. Napríklad, z Nemecka do Žarnovice priviezli odpad obsahujúci arzén na recykláciu alebo spätné získavanie kovov.