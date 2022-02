Tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí vo štvrtok predbežne do 15.00 h v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 160 do 180 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo)," upozorňuje SHMÚ.

V okresoch Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo platí na horách druhý stupeň výstrahy. V týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Na horách má silno fúkať aj v piatok (18. 2.) a sobotu (19. 2.).

Výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom sú počas dňa vydané na väčšine Slovenska, s výnimkou niektorých okresov Prešovského a Košického kraja. V západnej časti Slovenska môže v nárazoch dosiahnuť vietor rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu. Najmä na strednom a východnom Slovensku môže zafúkať v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu.

Prechod studeného frontu môže byť sprevádzaný aj búrkami. "Najsilnejší vietor očakávame tesne pred frontom a na ňom, teda vo štvrtok okolo poludnia a krátko popoludní," upozornil SHMÚ na sociálnej sieti. Ďalšia tlaková níž s víchricou má prísť do strednej Európy aj z piatka na sobotu. "V severnej časti strednej Európy bude zrejme ešte silnejšia ako tá dnešná, no u nás by mala byť o niečo slabšia," doplnil.

Pri silnom vetre neparkujte pod stromami, zabezpečte okná a dvere

Pri silnom vetre sa neodporúča parkovať pod stromami ani sa približovať k spadnutým drôtom elektrického vedenia. Mali by sa tiež zatvoriť a zabezpečiť okná i dvere. Polícia SR to odporúča na sociálnej sieti.

"Nie je vhodné ani chodiť za silného vetra do lesa a približovať sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia," priblížila. Z odporúčaní sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR pre občanov vyplýva, že je lepšie z dvorov a balkónov odložiť voľne položené predmety a zabezpečiť domáce zvieratá.

"S ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi v rámci možností nejazdite po otvorených veterných plochách," zdôraznili. Neodporúča sa ani parkovanie pri chatrných budovách.

