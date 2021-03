Zmeny a sprísnenie kontrol sa odnes dotknú aj režimu na hraniciach. Výnimkou na cestu do a zo zahraničia má byť negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v Európskej únii, pričom nesmie byť starší ako sedem dní. Výnimka sa vzťahuje aj na ľudí, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu, na osoby po prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom nie starším ako tri mesiace a osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny, od čoho uplynulo aspoň 14 dní.

Po zavedení e-karantény by sa mala zaviesť možnosť výberu medzi domácou alebo štátnou karanténou. Aplikácia e-karanténa má byť hotová do apríla.

V minulých dňoch sme sa boli pozrieť na slovensko-českej hranici, či sú tam kontroly a či ľudia rešpektujú všetky obmedzenia. Pozrite sa, čo sme zistili!

Na základe nariadení sme uzatvorili malé hraničné priechody prevažne s Poľskom a Českom na málo frekventovaných cestách III. triedy bez medzinárodného významu. S Českom ide o uzavretie hraničného priechodu Skalica –Sudoměrice na starej ceste, ďalej Nová Bošáca – Březová v okrese Nové Mesto nad Váhom, Čadca, Milošová – Šance a aj Červený Kameň – Nedašova Lhota v okrese Ilava.

Autom neprejdete, pešo áno

A práve na posledný spomenutý hraničný priechod sme sa boli pozrieť, ako to tam vyzerá. Z pohraničnej dediny Červený Kameň je to na hranicu s Českom zhruba 8 km po úzkej kľukatej ceste, ktorá je len pre osobné autá. Na celej ceste sme nestretli ani jediné auto - domáci už vedia, že tadiaľto autom do Česka neprejdú.

Už z diaľky bolo vidno betónové zátarasy pred mostom so zákazovou značkou, ktoré zamedzovali vstupu na územie Česka. Prirodzenú hranicu tvorí potok Zápechová, ponad ktorý vedie most - aj na ňom je zátaras. Autom neprejdete, na bicykli a peši to však nie je žiadny problém, približne meter vysoký zátaras prekročíte. Niekoho, kto by to tu kontroloval, by ste hľadali márne.

