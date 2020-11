Je jasné, že táto zima bude iná ako tie ostatné. Napriek tomu hotelieri veria, že im vláda dovolí otvoriť. Celá zimná sezóna bez tržieb by pre väčšinu totiž bola likvidačná.

Zatiaľ sú ich očakávania plné otáznikov, pretože úspech zimy bude do značnej miery závisieť od vývoja pandemickej situácie a preventívnych opatrení.

Prevádzkovatelia hotelov a penziónov však napriek zložitej situácii veria, že budú môcť poskytovať také služby, aby každý klient, ktorý k nim zavíta, odchádzal oddýchnutý a spokojný. Aby odišiel aj zdravý, venujú veľkú pozornosť preventívnym opatreniam s cieľom ponúknuť hosťom bezpečný pobyt.

Sezónu sa pripravujú, hoci nevedia, či bude

„Zimná sezóna je z pohľadu návštevnosti pre hotel kľúčová, v tomto roku o to viac, že kvôli korone sme mali výrazný výpadok kongresovej klientely, ktorá vždy pomáhala vyplniť obdobie medzisezón,“hovorí Jaroslav Jedlička, riaditeľ Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici.

Otázkou zostáva, čo vláda schváli a dovolí hotelierom podniknúť. Hotel v Tatrách má však o zimnej sezóne jasnú predstavu. „Okrem spomenutých opatrení súvisiacich s bezpečným pobytom hostí chystáme výhodné pobytové balíky so skipasom. V spojení s naším skibusom to bude pre hostí ubytovanie a lyžovačka bez starostí. Pracujeme aj na rozšírení a skvalitnení nášho bylinkového konceptu, v rámci ktorého pripravujeme novinky v ponuke jedál i nápojov,“ informoval Jedlička.

Hotelieri: Keď neotvoríme, neprežijeme

S napätím, čo bude, očakáva vyjadrenie vlády aj novo zrekonštruovaný penzión Villa Zarra v lokalite Habovka, Zuberec. „Začiatkom tohto roka sme penzión kompletne zrekonštruovali. V tom čase sme netušili, čo príde“, hovorí majiteľ zariadenia Zdeno Zvara.

Počas leta verili, že náročné obdobie je za nimi a zariadenie otvorili pre prvých zákazníkov. Jeseň však bola krutá. „Po jesenných opatreniach sa chod penziónu zastavil. Nič to však nemení na tom, že túto zimu sme pripravení privítať a ubytovať nových hostí. Bez možnosti fungovania v zime si totiž nevieme predstaviť našu ďalšiu existenciu,“informuje Zvara. V nepriaznivej situácii sa ocitli aj hotelieri, ktorí nie sú typickou zimnou destináciou, ale ponúkajú oddych zameraný na wellness a kúpele. „Hotel Thermalpark je otvorený a spĺňa všetky bezpečnostné pokyny nariadené vládou, napriek tomu však hostí nemáme. Dôvod je prostý. Nikto k nám do hotela nepríde pokiaľ neponúkame aj služby, ako je v našom prípade, otvorenie thermalparku“, hovorí Gabriel Somogyi, riaditeľ Thermalparku Dunajská Streda.

Radšej zatvoriť ako mať prázdny hotel

Obľúbená alternatíva zimného oddychu je podľa nich bez otvorenia thermalparku stratená a hotel sa skôr oplatí zatvoriť, ako ho udržiavať prázdny. Táto ekonomická strata však bude mať následky v podobe prepúšťania zamestnancov. „Skúšame zaujať. Pre hostí máme pripravený aj zážitkový program. Ponúkame rybolov v našom prírodnom jazere priamo v areáli. Či bude toto dostatočným lákadlom pre hostí však v súčasnosti posúdiť nevieme“, hovorí Somogyi.

Bezpečnostné opatrenia

V súvislosti s bezpečnosťou hostí sú ubytovacie zariadenia pripravené na chod s obmedzeniami. Dezinfekcia na ruky pri vstupe, ako aj na ďalších miestach v zariadení je už samozrejmosť. Check-in v rozostupoch či jedlá podávané na izbu tiež. „Uvažovali sme, ak by to bolo možné, nastaviť načasovanie jednotlivých hostí, tak by sa mohli stravovať v jedálni“, hovorí Zvara z penziónu Villa Zarra, ktorý má kapacitu 12 izieb. Samozrejmosťou je skoro všade špeciálna technológia určená na dezinfekciu priestorov a dezinfekčné čistenie spoločných priestorov, ako aj izieb hostí.

Tip pre lyžiarov, ako ušetriť

Ruských, poľských či českých turistov tento rok pravdepodobne na svahoch nestretneme. Ubytovacie zariadenia však veria, že slovenskí turisti prídu.

„Podľa štatistických údajhov z online predaja využilo v roku 2020 zhruba 40 % hostí príspevok na rekreáciu“,hovorí Jedlička z Grandhotela Praha. Ako vyplynulo aj zo systému na správu rekreačných príspevkov UpRekrea do konca októbra požiadalo o príspevok na rekreáciu 47,6 % používateľov. „Išlo o takmer polovicu z celkového počtu zamestnancov evidovaných v našom systéme“, potvrdil Igor Janok zo spoločnosti Up Slovensko.

Je teda evidentné, že Slováci majú o dovolenku na Slovensku záujem a ak im to splnenie podmienok dovolí, využijú naň práve príspevok na rekreáciu. „Príspevok môže zamestnanec využiť na predĺžené víkendové výlety či týždňové dovolenky na Slovensku. Nejde však len o ubytovanie, ako si mnohí myslia, ale aj o stravovanie v rámci ubytovania či iné služby. Ak ubytovacie zariadenie zahrnie do svojich služieb aj poskytnutie skipasu, tak aj naň je možné uplatniť príspevok. V prípade, že sa skipasy kupujú zvlášť a nie sú zahrnuté spolu s ubytovaním v jednom balíčku, tak sa na ne príspevok nevzťahuje,“objasňuje Janok dáva tak lyžiarom dobrý tip.