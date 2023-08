"Obec patrí medzi veľmi problematické, čo sa týka výskytu tuberkulózy. Vzhľadom na tento vysoký počet je potrebné urobiť aktívne vyšetrenie kontaktov, teda osoby, ktoré boli v styku s týmito ľuďmi a mohli byť nakazení. Ak má pacient otvorenú formu pľúcnej tuberkulózy, môže nakaziť desať až 15 ďalších. Ak by sme to neriešili, mali by sme tu na budúci rok aj 100 prípadov a tomuto musíme zabrániť," objasnil Solovič. Vyšetriť marginálne skupiny obyvateľstva v ambulancii je podľa neho pomerne komplikované, preto sa po 30 rokoch v tomto prípade vrátili k pôvodnému modelu a kontrolujú ľudí priamo v teréne.

Ilustračná foto Zdroj: Oliver Ondráš

Ozbrojené sily (OS) SR poskytli zdravotníkom prenosný röntgen, ľudí vyšetrujú od piatkového rána v miestnej materskej škole. Pracovníci Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci zároveň odoberajú krv deťom do 15 rokov, aby zistili prítomnosť latentnej tuberkulóznej infekcie. "Snímky pľúc hneď vyhodnocujeme, ak sa nájde nález, tak si pacienta predvoláme na vyšetrenie priamo k nám," dodal Solovič.

V Hranovnici aktuálne platí mimoriadna situácia, aby mohli požiadať o prenosný röntgen OS SR a vykonať tak aktívny skríning obyvateľstva. Starostka Angelika Farkašová uviedla, že problém so zvýšeným počtom nakazených majú približne dva roky. Dôvodom je podľa nej najmä strach zo strany obyvateľov, neznalosť problematiky a tiež nedodržiavanie liečby u nakazených.

Tuberkulóza je infekčné ochorene, najčastejšie napáda pľúca. Zdroj: Profimedia

"Celý týždeň sme v pokojnom duchu robili aktívnu osvetu, členovia organizácie Zdravé regióny a naši terénni sociálni pracovníci navštívili každú jednu domácnosť, rozdali letáčiky a snažili sa vysvetliť priebeh a zmysel tejto akcie," priblížila starostka, ktorá verí, že obyvatelia budú mať záujem o vyšetrenie a podarí sa situáciu v osade s 1800 obyvateľmi zlepšiť. Ubezpečila, že zatiaľ nehrozí obci žiadna karanténa.

Solovič dodal, že tuberkulóza je liečiteľná choroba a liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Ochorenie môže postihnúť kohokoľvek, väčšinou postihuje ľudí s oslabenou imunitou a pridruženými vážnymi chorobami. Ide o bakteriálnu infekciu, prenáša sa však kvapôčkovou formou podobne ako chrípka či COVID-19.

Na archívnej snímke z roku 1931 vakcína BCG proti tuberkulóze v laboratóriu Inštitútu L. Pasteura v Paríži. Zdroj: Alfred Eisenstaedt

"Naším cieľom je eliminovať toto ochorenie. U nás sme na tom veľmi dobre, čo sa týka výskytu tuberkulózy, ale keby sme nerobili preventívne opatrenia, tak sa nám to môže vypomstiť," upozornil Solovič. Vlani zaregistrovali na Slovensku 144 prípadov nákazy, v tomto roku potvrdili ochorenie u stovky ľudí.