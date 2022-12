Rodina z obce Bučany (okr. Trnava) má netradičný, no krásny koníček. Ako záchytná stanica poskytujú domov akýmkoľvek zvieratám, ktoré druhí odvrhli.

V malej dedine na západnom Slovensku, na pozemku, za ich domom nájdete hotovú farmu, niekto by to možno nazval aj poriadny zverinec. Záchytná stanica pre akékoľvek nechcené zvieratá je v skutočnosti šľachetný počin v podaní Zuzky a jej partnera Mira.

Domov poskytujú každému zvieratku, ktoré o neho z nejakých dôvodov prišlo. Obvykle ho pôvodní majitelia odvrhli. Na ich záhrade nechýbajú dva kone, poník či kozy, dokonca aj s capom (ktorý na nás počas našej návštevy škaredo zazeral spoza plotu). Zuzka s Mirom majú tiež desiatich psíkov a skutočne dosť veľkú rodinku zajacov.

Nás zaujala väčšia voliéra v ktorej si spokojne oddychoval medvedík čistotný. Vedeli ste, že v skutočnosti sú aj dvakrát väčšie a mohutnejšie, ako je známe? "Je to preto, že do filmov používajú mláďatká," vysvetlil nám Miro. K tomuto fascinujúcemu tvorovi prišli tiež náhodne a aj on je jedným zo zachránených zvierat. Keď si všimol, že má našu pozornosť, prišiel bližšie a Zuzke láskyplne olizoval ruku.

Ich najväčšou pýchou je však zbierka jedenástich sovičiek rôznych druhov, ktoré s láskou chovajú. "Máme záchytnú stanicu pre všetky zvieratá rôzneho druhu, ale v prvom rade sme občianske združenie OZ Naše Sovičkovo," začína svoje rozprávanie vysmiata Zuzka, ktorá pracuje v zdravotníctve. Sovy, ktoré rodina doma má sú však kupované za účelom chovu, nejde o zachránené vtáky.

Sympatická dvojica nám ochotne o sovičkách, ktorým sa venujú tri roky, porozprávala viac. "Kupujú sa ako veľmi malé, domov si ich beriete asi keď majú 25 dní. Sovičku si potom vychovávame a nejaký čas s nami žije vnútri v dome, pretože ako malé nemajú ešte perie. Neverili by ste, ako si za vami cupitá, lietať ešte ako malá nevie," opisuje Zuzka zoznamovanie sa s novou sovou, ktoré je vraj veľmi podobné, ako so psom.

Vo svojej zbierke majú bežné, lacnejšie druhy (stojí asi 150€), no aj vzácne väčšie vtáky pri ktorých by ste sa museli buchnúť po vačku, pretože vás vyjdú cez tisícku. "Naša najvzácnejšia sova sa volá Kari a na Slovensku je z tohto druhu, sovy okuliarnatej, iba sedem kúskov. Z toho dva sú naše a neskôr budú spolu tvoriť pár." Množiť ich však nemajú v pláne, pretože na to treba na Slovensku veľa rôznych povolení.

Dospelé sovy sa kŕmia raz denne, vo večerných hodinách, aby bolo už trochu šero. Ich strava pozostáva z mŕtvych myší, pretože zdomácnené sovy nemajú tendenciu loviť, tento inštinkt je u nich potlačený.

