Túto netradičnú omšu v krojoch pripravil na cirkevný sviatok Troch kráľov miestny farár Ľubor Gál. Slávnostná bohoslužba sa tak dnes v Novej Vsi nad Žitavou niesla v ruchu slovenských tradícií a folklóru. Slávnostnú atmosféru v kostole umocnila ľudová hudba Vrchári a folklórny súbor Drumbľa.

"Na úvod si treba povedať niečo dôležité," týmito slovami otvoril slávnostnú bohoslužbu farár Ľubor Gál. "Dnes nekončí vianočné obdobie, to končí až 8. januára. Je sviatok Zjavenia Pána, ľudovo Troch kráľov, a myslím si, že sme dlžní poznaniu toho, že je to jeden z najväčších a najstarších kresťanských sviatkoch. Kdesi som sa dočítal, že kresťania slávili slávnosť Zjavenia Pána skôr, ako samotný deň slávnosti narodenia Pána. Traja králi boli v kalendári skôr, ako Vianoce. Slávime teda veľmi starobylý sviatok, teda to, že sa Boh zjavuje človeku," povedal o tomto významnom cirkevnom dni farár Ľubor Gál z Novej Vsi nad Žitavou. Pozrite si v galérii, ako to v kostole dnes vyzeralo.

Netradičná omša v ľudových krojoch. Pozrite si v GALÉRII, ako to v Novej Vsi nad Žitavou vyzeralo.

Prečítajte si tiež: