Počas veľkonočných sviatkov minulý víkend vycestovalo do zahraničia o 56 % viac Slovákov ako v roku 2019. Vyplýva to z dát travel-tech spoločnosti Kiwi.com, podľa ktorých slovenskí cestovatelia najčastejšie mierili do Talianska.