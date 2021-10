Deň cestovín sa slávi od roku 1998. Odvtedy sa vo viac ako 180 krajinách organizujú rôzne podujatia s cieľom podporiť zdravú konzumáciu cestovín.

Kedy sa z cestovín priberá?

Cestoviny často odsudzujeme za to, že sa z nich priberá. Priberáme však hlavne z príloh a omáčok, ktoré spolu s cestovinami konzumujeme.

V skutočnosti je tanier cestovín pre zdravie človeka prospešný. Cestoviny obsahujú bielkoviny, sacharidy, vodu a nízky podiel tuku. Z minerálnych látok je v nich hlavne vápnik, fosfor, železo a zinok. Keď ich skombinujete so zeleninou, je to vyslovene zdravé jedlo.

Cestovinové jedlá obľubujú gazdinky najmä pre ich výhodnú cenu a rýchlu a jednoduchú prípravu. Navyše v nich môžete popustiť uzdu svojej fantázii a použiť to, čo máte v chladničke.

Varte ich takto, odporúča taliansky šéfkuchár

Keď nám zachutí nejaká špecialita v reštaurácii, chceme si ju uvariť aj doma. Často však kuchtíme „po slovensky“ a potom sa čudujeme, že napríklad naše cestoviny nie sú ako originál. Kde robíme chybu?

„Pri varení cestovín je podstatné, aby bola voda osolená a vriaca, keď ich tam vkladáte, a vybrať ich treba al dente, teda trochu tvrdšie. Potom ich hneď dajte na panvicu, kde máte pripravenú omáčku. Tam sa dovaria,“ vysvetľuje taliansky šéfkuchár pôsobiaci v Bratislave Andrea Ena.

Chybou je i to, keď špagety či penne po uvarení preplachujeme studenou vodou. Ak chcete podávať pravé talianske cestoviny, nerobte to! Dôležité sú i správne kombinácie. „Nie je jedno, akú omáčku k akým cestovinám naservírujete, má to svoje pravidlá,“ zdôrazňuje Talian.

Šéfkuchár Andrea Ena varí cestoviny rád a často. Doma v Taliansku to bol základ ich stravy. Zdroj: facebook/ Andrea Ena

Napríklad aglio olio e peperoncino, teda olivový olej s papričkami a cesnakom sa podľa neho najviac hodí na špagety, na ktoré sa pekne lepí. Na rúrkach penne sa zas najlepšie zachytí paradajková omáčka.

„My sme doma vyrastali na cestovinách, pre nás to bol základ dobrého obeda každý deň. Taliani cestoviny mávajú na obed a to aj každý deň, ale na 100 rôznych spôsobov,“ vysvetľuje Andrea.

Recept: Ravioli plnené ricottou a špenátom

Ravioli plnené ricottou a špenátom Zdroj: archív

POTREBUJEME:

Na cesto 300 g semolinovej múky, 100 g hladkej múky, 100 g žĺtkov, štipku soli

Na plnku 500 g ricotty, 200 g špenátu, štipku soli

Na omáčku maslo, šalviu

POSTUP:

Zmiešame obe múky, pridáme žĺtky a štipku soli a všetko pomaly miešame v kuchynskom robote asi 10 minút.

Potom cesto vyberieme na dosku a ešte rukami miesime asi 5 minút. Zabalíme do fólie a dáme na pol hodiny do chladničky.

Plnku pripravíme jednoducho: do mixéra vložíme všetko spolu a 2 minúty mixujeme.

Potom vyberieme cesto z chladničky, vyvaľkáme, nakrájame na obdĺžniky a plníme. Jednotlivé kúsky ravioli zatvoríme.

Naplnené cestoviny dáme variť do vriacej vody na 5 až 6 minút.

Aj omáčku pripravíme veľmi jednoducho – stačí rozpustiť maslo a pridať doň lístky šalvie.