Spomienka na kúpeľné mesto? Na bizarnú kauzu, ktorá sa udiala v Sliači (okr. Zvolen), upozornila primátorka Ľubica Balgová. Podľa nej mal niekto za obdobie od minulého roka až do tohto júla ukradnúť niekoľko tabúľ s názvom mesta a tiež erby osadené pri vstupoch do mesta.

V Sliači miznú tabule s názvom mesta: Primátorka tvrdí, že ich berú vojaci! Čo na to armáda?

Primátorka Ľubica Balgová (nezávislá) z tohto nezmyselného konania upodozrievala zahraničných vojakov, ktorí pôsobia na miestnom vojenskom letisku. Tabule a erby mali totiž začať miznúť v čase, keď si menili turnusy. „Myslím, že to súvisí s odchodom vojenských misií, pretože sa to vždy deje, keď si menia turnusy, teda, keď nejaká skupina odchádza domov a iná prichádza. Na kamerových záznamoch však, žiaľ, zaevidované nič nemáme, ani žiadnych svedkov,” hovorí Balgová s tým, že doteraz im zmizli už 3 erby a 4 značenia vstupov do mesta.

Tie boli v smere od Zvolena, Sielnice a Veľkej Lúky. Prvýkrát zaregistrovali takýto prípad minulý rok a poslednú tabuľu menili asi pred 3 týždňami. Podozriví si mali podľa jej slov značenia zobrať ako suveníry. Ide však len o domnienky, samospráva sa nechce nikoho dotknúť ani nikoho krivo obviniť. Dokonca tento problém ani neriešila s políciou.

„Skrátka sa to stalo a vyriešili sme to," povedala primátorka, ktorá vojakov informovala o možnosti, že ak chcú, tak im takéto tabule vyrobiť dá. „Teraz odchádzal nejaký turnus vojakov konkrétne z Nemecka a niektorí vojaci si boli takúto tabuľu pýtať, tak sme im dali erb mesta,” doplnila. Výroba samotného erbu je podľa nej možná aj bez “papierov” a čo sa týka značenia mesta, to má zas na starosti Regionálna správa ciest.

