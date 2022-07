Majitelia aj prevádzkovateľ známeho podniku majú síce hlavu v smútku, ale napriek všetkému sa nevzdávajú. Ako nám prezradil prevádzkovateľ Čárdy Moča Richard Keseg, veria, že už v auguste znova podnik otvoria a privítajú svojich zákazníkov.

"V sobotu si čašníčka všimla oheň pri sklade a kým prišli hasiči, bolo po všetkom," povedal nám. "Podnik zhorel do tla za pätnásť minút. Kompletne všetko, aj s nábytkom. Pravdepodobne išlo o náhodu, nie prácu podpaľača, ale musím počkať na závery vyšetrovania."

Ako ďalej dodal, majitelia čárdy poprosili prostredníctvom sociálnej siete o finančnú podporu, aby čo najskôr mohli dať nehnuteľnosť do poriadku. "Iní nám zasa ponúkli materiálnu pomoc, sme za to veľmi vďační. Škodu spôsobenú požiarom odhadujeme na pol milióna eur."

Vlastníčka čárdy Barbara Vörösová o tejto tragickej udalosti informovala na facebooku. "Naše životné dielo sa stalo obeťou ohňa. Tragédiu vyšetrujú špecialisti, no nič to, žiaľ, nemení na fakte, že všetko pominulo, množstvo spomienok, mnoho rokov práce, všetko! Chceli by sme Vás požiadať o pomoc, prosím, neberte to ako obťažovanie, ani ako žobranie, ak by ste nám chceli pomôcť, za účelom zmiernenia škôd zverejňujeme číslo účtu, kde môžete akoukoľvek sumou podporiť bezpečné „rozoberanie“ stavby. Jeho prestavby sa samozrejme nevzdáme, ale bez pomoci by to bolo oveľa náročnejšie a pomalšie: SK68 0900 0000 0000 2624 8725 Na meno: Barbora Vörösová Vopred Vám ďakujeme za pomoc! So smutným príbehom a krvácajúcim srdcom sa lúčime, no radi by sme otvorili novú kapitolu. Momentálne tu však zostáva len nekonečný smútok.."

Ľudia na sociálnej sieti vyjadrili ľútosť nad tým, čo sa v Moči stalo, a pridali aj pár viet plných podpory. "Je mi ľúto, že oheň zničil miesto mojich spomienok na mladosť. Pred par rokmi sme sa tam s rodinou zastavili, aby som im ukázala, kde som pred 50 a viac rokmi chodila na víkendové tancovačky počas prázdnin. Bola som veľmi milo prekvapená, že aké príjemné miesto tam bolo vybudované. Dúfam, že časom sa podarí zas vybudovať také príjemné miesto, i keď pre mňa už stratí čaro spomienok," napísala im Margita Nagyová-Köpenceiová. Peter Lencsés zasa dodal, že v čárde varili to najlepšie halászlé na svete.